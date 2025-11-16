Serie A1, il Banco Bpm Rari Nantes Savona prevale sul Trieste con 9 reti di scarto

Savona. Il Banco BPM Rari Nantes Savona ha vinto, poco fa, con la Pallanuoto Trieste, nella piscina “Zanelli” di Savona, l’incontro valevole per l’8^ giornata della Regular Season del Campionato di Serie A 1 di Pallanuoto 2025/2026. 19 a 10 è stato il risultato finale in favore del Savona in una partita condotta sempre dai savonesi che nella seconda e terza frazione hanno preso il largo.

Migliori marcatori dell’incontro con 5 reti Leinweber, 3 reti ciascuno per Bruni e Occhione, 2 reti a testa per Condemi e Guidi ed 1 rete ciascuno per Rocchi, Figlioli, Rizzo ed il giovane Bragantini.

Da segnalare che nella Rari era assente Gullotta perché infortunatosi nella partita di Euro Cup a Bucarest con la Steaua.

Afferma Mario Guidi, realizzatore dell’ultimo gol dell’incontro: “Era una partita super importante. L’abbiamo affrontata nel modo giusto. Contro di loro è sempre uno scontro diretto. Continuiamo sulla nostra strada. Giovedì arriva lo Spandau, all’andata abbiamo giocato una bella partita e speriamo di ripeterci”.

Il prossimo impegno per i biancorossi di Alberto Angelini sarà con la 4^giornata del Gorup Stage valevole per l’Euro Cup 25/26 in programma nella piscina “Zanelli” di Savona, giovedì 20 novembre con i tedeschi dello Spandau 04. L’incontro avrà inizio alle ore 19.

Il tabellino:

BANCO BPM R.N. SAVONA – PALLANUOTO TRIESTE 19 – 10

Parziali (4 – 3) (5 – 2) (6 – 1) (4 – 4)

BANCO BPM R.N. SAVONA: Del Lungo, Rocchi 1, Damonte, Figlioli 1 (su rigore), Occhione 3, Rizzo 1 (su rigore), Bragantini 1, Bruni 3, Condemi 2, Guidi 2, Leinweber 5 (di cui 2 su rigore), Cora, Giotta Lucifero, Ferrari, Mordeglia.

Allenatore Alberto Angelini.

PALLANUOTO TRIESTE: Lazovic, Podgornik 1, Petronio 3, Fumo, Faraglia 2 (su rigore), Liprandi, Manzi 3, Mezzarobba, Razzi, Marziali, Szabo 1, Cagalj, Oliva.

Allenatore Maurizio Mirarchi.

Arbitri: Raffaele Colombo di Maslianico e Marco Piano di Genova.

Delegato Fin: Emanuele Costa di Santa Margherita Ligure.

Superiorità numeriche:

BANCO BPM R.N. SAVONA: 4 / 6 + 4 rigori realizzati.

PALLANUOTO TRIESTE: 4 / 13 + 4 rigori di cui 2 realizzati.

Note.

Spettatori: 150 circa.

Usciti per 3 falli: A 2’26” dalla fine del 3° tempo Cagalj (Trieste).

A 2’36” dalla fine del 1° tempo è stato ammonito l’allenatore del savona, Angelini.

A inizio terzo tempo il Trieste ha sostituito in porta Lazovic con Oliva

A 5’40” dalla fine del 3° tempo Faraglia (Trieste) ha sbagliato un rigore (palo).

A 1’53” dalla fine del 3° tempo Mezzarobba (Trieste) ha sbagliato un rigore (parato da Del Lungo).

A 5’48” dalla fine del 4° tempo il Savona ha sostituito in porta Del Lungo con Giotta Lucifero.