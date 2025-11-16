  • News24
Pallanuoto

Serie A1, il Banco Bpm Rari Nantes Savona prevale sul Trieste con 9 reti di scarto

BPM Savona Vs VK SABAC ELIXIR
Foto d'archivio

Savona. Il Banco BPM Rari Nantes Savona ha vinto, poco fa, con la Pallanuoto Trieste, nella piscina “Zanelli” di Savona, l’incontro valevole per l’8^ giornata della Regular Season del Campionato di Serie A 1 di Pallanuoto 2025/2026. 19 a 10 è stato il risultato finale in favore del Savona in una partita condotta sempre dai savonesi che nella seconda e terza frazione hanno preso il largo.

Migliori marcatori dell’incontro con 5 reti Leinweber, 3 reti ciascuno per Bruni e Occhione, 2 reti a testa per Condemi e Guidi ed 1 rete ciascuno per Rocchi, Figlioli, Rizzo ed il giovane Bragantini.

Da segnalare che nella Rari era assente Gullotta perché infortunatosi nella partita di Euro Cup a Bucarest con la Steaua.

Afferma Mario Guidi, realizzatore dell’ultimo gol dell’incontro: “Era una partita super importante. L’abbiamo affrontata nel modo giusto. Contro di loro è sempre uno scontro diretto. Continuiamo sulla nostra strada. Giovedì arriva lo Spandau, all’andata abbiamo giocato una bella partita e speriamo di ripeterci”.

Il prossimo impegno per i biancorossi di Alberto Angelini sarà con la 4^giornata del Gorup Stage valevole per l’Euro Cup 25/26 in programma nella piscina “Zanelli” di Savona, giovedì 20 novembre con i tedeschi dello Spandau 04. L’incontro avrà inizio alle ore 19.

Il tabellino:
BANCO BPM R.N. SAVONA – PALLANUOTO TRIESTE 19 – 10
Parziali (4 – 3) (5 – 2) (6 – 1) (4 – 4)
BANCO BPM R.N. SAVONA: Del Lungo, Rocchi 1, Damonte, Figlioli 1 (su rigore), Occhione 3, Rizzo 1 (su rigore), Bragantini 1, Bruni 3, Condemi 2, Guidi 2, Leinweber 5 (di cui 2 su rigore), Cora, Giotta Lucifero, Ferrari, Mordeglia.
Allenatore Alberto Angelini.
PALLANUOTO TRIESTE: Lazovic, Podgornik 1, Petronio 3, Fumo, Faraglia 2 (su rigore), Liprandi, Manzi 3, Mezzarobba, Razzi, Marziali, Szabo 1, Cagalj, Oliva.
Allenatore Maurizio Mirarchi.
Arbitri: Raffaele Colombo di Maslianico e Marco Piano di Genova.
Delegato Fin: Emanuele Costa di Santa Margherita Ligure.

Superiorità numeriche:
BANCO BPM R.N. SAVONA: 4 / 6 + 4 rigori realizzati.
PALLANUOTO TRIESTE: 4 / 13 + 4 rigori di cui 2 realizzati.

Note.
Spettatori: 150 circa.
Usciti per 3 falli: A 2’26” dalla fine del 3° tempo Cagalj (Trieste).
A 2’36” dalla fine del 1° tempo è stato ammonito l’allenatore del savona, Angelini.
A inizio terzo tempo il Trieste ha sostituito in porta Lazovic con Oliva
A 5’40” dalla fine del 3° tempo Faraglia (Trieste) ha sbagliato un rigore (palo).
A 1’53” dalla fine del 3° tempo Mezzarobba (Trieste) ha sbagliato un rigore (parato da Del Lungo).
A 5’48” dalla fine del 4° tempo il Savona ha sostituito in porta Del Lungo con Giotta Lucifero.

