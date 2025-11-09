Seconda Categoria, di nuovo poker del Pallare che mette ko la Carcarese U21

PALLARE-CARCARESE U21 4-0 (15’ Resio, 17’ aut. Ogici, 25’ Ormenisan, 45’ Amato)
46’ Triplice fischio, altra grande vittoria del Pallare!
41’ Dembele perde palla sulla propria trequarti, Ntensibe ne approfitta e avanza in rete ma l’avversario recupera al suo errore, al limite si impossessa del pallone e allontana impedendogli di calciare
39’ Esce Oddone, entra Bellomia
38’ Diagonale in area di Oddone, Vico para
37’ Rischio di autogol per Kebbe che per allontanare di testa un cross prende il palo
36’ Lancio per Ntensibe, che si trova a tu per tu con Vico, bravo il portiere in uscita a negargli la gioia del gol
34’ Doppio tentativo di Ogici, ma Piantelli si oppone entrambe le volte
33’ Gjataj corto per Giordano che calcia da terra al limite, conclusione murata
30’ Diop serve al limite Siri che calcia di prima, Vico respinge
29’ Cambio per mister Roso e Testa: Seye entra per Gaudino, Giordano per Cesi
28’ Dembele verticalizza sulla destra per Monni che calcia di prima, palla sul fondo
27’ Punizione dal limite per la Carcarese: batte Gjataj direttamente sulla barriera, palla in angolo
25’ Sostituzione Pallare: Sanna esce per Diop
24’ Avanza Ntensibe che al limite prova a calciare, bravo Ogici a murare la sua conclusione
18’ Cross rasoterra di Ntensibe che attraversa l’area, per un soffio non ci arriva Gaudino
16’ Primo tempo fin qui povero di emozioni, partita combattuta a centrocampo
11’ Continua la girandola di sostituzioni: Trieste rileva Muca e Ntensibe prende il posto di Amato
7’ Una sostituzione anche per il Pallare: Di Gregorio prende il posto di Ormenisan
4’ Doppio cambio per mister Testa: fuori Dotta e Maggioni, dentro Dembele e Pira
Via alla ripresa, una sostituzione per la Carcarese: entra Monni per Torterolo
SECONDO TEMPO
46’ Termina il primo tempo sul risultato di 4-0
45’ GOOOOOOOL! Cross di Oddone, sul primo palo colpisce Ormenisan che prende il palo, la palla ritorno in area, dove Amato calcia e realizza il poker biancoblu
34’ Occasionissima per il poker del Pallare, ma Gaudino a due passi dalla porta svirgola e non riesce ad appoggiare in rete
33’ Ci prova Muca dalla distanza, conclusione fuori misura
27’ Colpo di testa di Resio, sempre su angolo: palla sul fondo
25’ TRIS! 2 vs 2, ad avere la meglio sono i giocatori del Pallare che beffano la discesa ospite: Oddone serve Ormenisan che che calcia e supera Vico in uscita. 3-0
17’ GOOOOOOOOL! Raddoppio del Pallare, sempre su calcio d’angolo. Devia Boudali, la palla colpisce Ogici e si infila in rete
15’ GOOOOOOOOOOL! Corner di Amato, incornata perfetta di Resio, non può fare nulla Vico. 1-0 per il Pallare
12’ Primo corner del match, è per la Carcarese: Dotta batte dalla destra direttamente in porta, Piantelli allontana con i pugni, la palla arriva a Ogici che calcia di prima, ma non mette in difficoltà il portiere che blocca
6’ Filtrante in area per Amato, che calcia un diagonale, palla di poco a lato. Bella occasione per il Pallare
2’ Torrello ci prova da fuori, conclusione sopra la traversa
Si parte alle 14:31
Pallare. Quinta giornata del girone B di Seconda Categoria, al Don Ravera si affrontano Pallare e Carcarese U21.
I padroni di casa arrivano alla sfida dopo la debordante vittoria sul Mallare per 4 a 1, mentre i biancorossi sono reduci dalla sconfitta casalinga con la Nolese, vittoriosa al Corrent per 1 a 0.
Solo un punto separa in classifica le due formazioni valbormidesi: il Pallare è terzo a 7 punti come Sassello e Mallare, la Carcarese segue a 6 lunghezze come Priamar, Bardineto e Spotornese.
Le due squadre si sono già affrontate a settembre in Coppa Liguria, in quel caso la partita terminò 1 a 1: vantaggio di Ormenisan, pari di Torterolo.
FORMAZIONI:
PALLARE: Piantelli, Resio, Sanna, Tagliero, Siri, Boudali, Gaudino, Amato, Ormenisan, Torrello, Oddone. A disp.: Botta, Borkovic, Diop Seye, Di Gregorio, Mazzucco, Ntensibe, Bellomia, Hublina. All. Dario Roso
CARCARESE U21: Vico, Kebbe, Dotta, Muca, Briano, Ogici, Maggioni, Gjataj, Torterolo, Cesi, Astigiano. A disp.: Bruzzone, Dembele, Pira, Trieste, Giordano, Cairo, Monni. All. Simone Testa
ARBITRO: Matteo Moretti di Savona