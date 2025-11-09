Seconda Categoria, di nuovo poker del Pallare che mette ko la Carcarese U21

PALLARE-CARCARESE U21 4-0 (15’ Resio, 17’ aut. Ogici, 25’ Ormenisan, 45’ Amato)

46’ Triplice fischio, altra grande vittoria del Pallare!

41’ Dembele perde palla sulla propria trequarti, Ntensibe ne approfitta e avanza in rete ma l’avversario recupera al suo errore, al limite si impossessa del pallone e allontana impedendogli di calciare

39’ Esce Oddone, entra Bellomia

38’ Diagonale in area di Oddone, Vico para

37’ Rischio di autogol per Kebbe che per allontanare di testa un cross prende il palo

36’ Lancio per Ntensibe, che si trova a tu per tu con Vico, bravo il portiere in uscita a negargli la gioia del gol

34’ Doppio tentativo di Ogici, ma Piantelli si oppone entrambe le volte

33’ Gjataj corto per Giordano che calcia da terra al limite, conclusione murata

30’ Diop serve al limite Siri che calcia di prima, Vico respinge

29’ Cambio per mister Roso e Testa: Seye entra per Gaudino, Giordano per Cesi

28’ Dembele verticalizza sulla destra per Monni che calcia di prima, palla sul fondo

27’ Punizione dal limite per la Carcarese: batte Gjataj direttamente sulla barriera, palla in angolo

25’ Sostituzione Pallare: Sanna esce per Diop

24’ Avanza Ntensibe che al limite prova a calciare, bravo Ogici a murare la sua conclusione

18’ Cross rasoterra di Ntensibe che attraversa l’area, per un soffio non ci arriva Gaudino

16’ Primo tempo fin qui povero di emozioni, partita combattuta a centrocampo

11’ Continua la girandola di sostituzioni: Trieste rileva Muca e Ntensibe prende il posto di Amato

7’ Una sostituzione anche per il Pallare: Di Gregorio prende il posto di Ormenisan

4’ Doppio cambio per mister Testa: fuori Dotta e Maggioni, dentro Dembele e Pira

Via alla ripresa, una sostituzione per la Carcarese: entra Monni per Torterolo

SECONDO TEMPO

46’ Termina il primo tempo sul risultato di 4-0

45’ GOOOOOOOL! Cross di Oddone, sul primo palo colpisce Ormenisan che prende il palo, la palla ritorno in area, dove Amato calcia e realizza il poker biancoblu

34’ Occasionissima per il poker del Pallare, ma Gaudino a due passi dalla porta svirgola e non riesce ad appoggiare in rete

33’ Ci prova Muca dalla distanza, conclusione fuori misura

27’ Colpo di testa di Resio, sempre su angolo: palla sul fondo

25’ TRIS! 2 vs 2, ad avere la meglio sono i giocatori del Pallare che beffano la discesa ospite: Oddone serve Ormenisan che che calcia e supera Vico in uscita. 3-0

17’ GOOOOOOOOL! Raddoppio del Pallare, sempre su calcio d’angolo. Devia Boudali, la palla colpisce Ogici e si infila in rete

15’ GOOOOOOOOOOL! Corner di Amato, incornata perfetta di Resio, non può fare nulla Vico. 1-0 per il Pallare

12’ Primo corner del match, è per la Carcarese: Dotta batte dalla destra direttamente in porta, Piantelli allontana con i pugni, la palla arriva a Ogici che calcia di prima, ma non mette in difficoltà il portiere che blocca

6’ Filtrante in area per Amato, che calcia un diagonale, palla di poco a lato. Bella occasione per il Pallare

2’ Torrello ci prova da fuori, conclusione sopra la traversa

Si parte alle 14:31

Pallare. Quinta giornata del girone B di Seconda Categoria, al Don Ravera si affrontano Pallare e Carcarese U21.

I padroni di casa arrivano alla sfida dopo la debordante vittoria sul Mallare per 4 a 1, mentre i biancorossi sono reduci dalla sconfitta casalinga con la Nolese, vittoriosa al Corrent per 1 a 0.

Solo un punto separa in classifica le due formazioni valbormidesi: il Pallare è terzo a 7 punti come Sassello e Mallare, la Carcarese segue a 6 lunghezze come Priamar, Bardineto e Spotornese.

Le due squadre si sono già affrontate a settembre in Coppa Liguria, in quel caso la partita terminò 1 a 1: vantaggio di Ormenisan, pari di Torterolo.

FORMAZIONI:

PALLARE: Piantelli, Resio, Sanna, Tagliero, Siri, Boudali, Gaudino, Amato, Ormenisan, Torrello, Oddone. A disp.: Botta, Borkovic, Diop Seye, Di Gregorio, Mazzucco, Ntensibe, Bellomia, Hublina. All. Dario Roso

CARCARESE U21: Vico, Kebbe, Dotta, Muca, Briano, Ogici, Maggioni, Gjataj, Torterolo, Cesi, Astigiano. A disp.: Bruzzone, Dembele, Pira, Trieste, Giordano, Cairo, Monni. All. Simone Testa

ARBITRO: Matteo Moretti di Savona