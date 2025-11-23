Seconda Categoria. Pallare e Plodio si dividono i punti, 2 a 2 il risultato finale

PALLARE – PLODIO 2-2 (49′ Ntensibe, 64′ Autogol; 82′,95′ Concas)
Ore 16:32 termina il match con il risultato di 2 a 2. Dopo un primo tempo equilibrato, dove entrambe le formazioni hanno faticato a rendersi pericolose, il goal che ha sbloccato la partita è arrivato solo nella seconda frazione di gioco; nonostante il rigore sbagliato da Jabbi. In vantaggio al quarto minuto dalla ripresa passa il Pallare con Ntensibe. Nei minuti successivi viene espulso Resio per doppia ammonizione, ma nonostante ciò, grazie a un’azione personale di Hublina che ha portato all’autogol di Djomi, la squadra di casa trovo il rdoppio vantaggio. Solo nel finale il Plodio sembra reagire, ottiene due rigori che lo portano il match a terminare con un pareggio e in questi ultimi minuti la formazione di casa si ritrova in 9 dopo un’ulteriore espulsione dovuta alle tensioni in campo.
50′ GOOOL!! Sul dischetto si prepara sempre Concas, segna e riporta in parità la partita
48′ Espulsione! Siri viene espulso dopo alcune proteste per il rigore assegnato e momenti di tensione, il Pallare rimane in 9
46′ Altro rigore per gli ospiti dopo un duro contrasto in area
45′ Il direttore assegna 7 minuti di recupero
37′ GOOOL!! Non sbaglia Concas che dimezza lo svantaggio e riapre il match
36′ Il direttore assegna un rigore per il Plodio, sul dischetto va Concas
32′ Punizione dal limite per il Plodio, battuta da Concas, ma la barriera respinge
30′ Il Plodio prova a reagire con una conclusione di Jabbi che non inquadra la porta
28′ Entra Di Gregorio al posto di Hublina
27′ Esce Testoni ed entra Frumento
23′ Esce Ormenisan ed entra Gaudino
22′ Il Pallare ora ha preso fiducia e sta mettendo pressione al Plodio che non riesce a sviluppare il proprio gioco
21′ Sostituzione per il Plodio con l’entrata Carle e l’uscita di Bianchin
19′ Autogol!!! Raddoppio del Pallare, Hublina si invola verso la porta, calcia, la palla viene deviata da Djomi, ma Castiglia non riesce a parare
18′ Esce Ntensibe ed entra Ferretti
16′ Espulsione! Seconda ammonizione per Resio che è costretto a lasciare il campo lasciando la squadra in 10
13′ Sostituzione per il Plodio: esce Xheka ed entra Concas
11′ Ammonizione per Hublina per proteste
10′ Ci prova subito Oddone che s’invola verso ila porta avversaria, calcia, ma la conclusione termina a lato
9′ Esce Amato ed entra Oddone per i padroni di casa
4′ GOOOL!!! Ntensibe colpisce di testa, dopo un corner di Hublina e segna il goal dell’1 a 0
1′ Il Plodio riparte aggressivo con Jabbi che si invola verso la porta avversaria, entra in area e prova a calciare sul secondo palo, ma non centra lo specchio della porta
Inizia la seconda frazione di gioco alle 15:39
Ore 15:28 termina il primo tempo
51′ Ammonito Ormenisan per proteste
50′ Punizione da posizione laterale per il Pallare, Amato calcia in area ma lo schema non si concretizza
48′ Sbaglia Jabbi!! Partita che continua sul pareggio, Jabbi calcia ma il pallone termina alto sopra la traversa
47′ Rigore per Plodio a seguito di una trattenuta in area, sul dischetto va Jabbi
45′ L’arbitro assegna 6 minuti di recupero
43′ Il direttore ammonisce mister Roso per proteste
40′ Occasione importante per il Pallare con Amato che serve Ntensibe che sbaglia a pochi centimetri dalla porta
34′ Fase della partita senza occasioni pericolose, il gioco viene interrotto molte volte a causa dei numerosi interventi irregolari
28′ Ammonito Resio per proteste
25′ Esce Graffa a seguito di un infortunio ed entra Bianchin
20′ Occasione per il Plodio con Graffa che dopo una serie di rimpalli si trova il pallone sui piedi, calcia, ma la conclusione viene respinta dal difensore avversario in scivolata
15′ Il gioco riprende e viene ammonito Touray
12′ Gioco interrotto da alcuni minuti a causa di un contrasto aereo, Bayi rimane a terra
8′ Ammonito Siri a seguito di una trattenuta
7′ Prima conclusione per i padroni di casa con Hublina che calcia dalla distanza ma Castiglia blocca il tiro
4′ Calcio di punizione per il Plodio, a battere è Testoni che crossa in area, ma il pallone viene respinto dalla difesa avversaria
Calcio d’inizio alle 14:35
Oggi, domenica 23 novembre, presso l’impianto sportivo Don Paolo Ravera si disputerà l’incontro tra il Pallare e il Plodio. Entrambe le squadre si trovano a 10 punti, con una partita da recuperare, che potrebbe fargli raggiungere o sorpassare l’attuale capolista, il Sassello, che non ha dovuto rinviare lo scorso incontro. nell’ultima uscita i padroni di casa hanno vinto 4 a 0, mentre gli ospiti sono reduci da una dura sconfitta per 5 a 1 contro il Mallare. Il match sarà diretto dal Sig. Thomas Felline (SV) e il fischio d’inizio è programmato alle ore 14:30.
FORMAZIONI
Pallare: Piantelli, Resio, Borkovic, Bayi, Siri, Boundali, Amato, Tagliero, Ormenisan, Hublina (C), Ntensibe. A disposizione: Botta, Ferretti, Diop, Torrello, Di Gregorio, Bellomia, Oddone, Ahmed, Gaudino. Allenatore: Dario Roso
Plodio: Castiglia, Jitaru, Touray, Djomi, Gianotti, Diamanti (C), Xheka, Rami, Testoni, Jabbi, Graffa. A disposizione: Callegari, Schettini, Bianchin, Frumento, Moretto, Ponzone, Carle, Concas. Allenatore: Matteo Siri