Seconda Categoria. Pallare e Plodio si dividono i punti, 2 a 2 il risultato finale

PALLARE – PLODIO 2-2 (49′ Ntensibe, 64′ Autogol; 82′,95′ Concas)

Ore 16:32 termina il match con il risultato di 2 a 2. Dopo un primo tempo equilibrato, dove entrambe le formazioni hanno faticato a rendersi pericolose, il goal che ha sbloccato la partita è arrivato solo nella seconda frazione di gioco; nonostante il rigore sbagliato da Jabbi. In vantaggio al quarto minuto dalla ripresa passa il Pallare con Ntensibe. Nei minuti successivi viene espulso Resio per doppia ammonizione, ma nonostante ciò, grazie a un’azione personale di Hublina che ha portato all’autogol di Djomi, la squadra di casa trovo il rdoppio vantaggio. Solo nel finale il Plodio sembra reagire, ottiene due rigori che lo portano il match a terminare con un pareggio e in questi ultimi minuti la formazione di casa si ritrova in 9 dopo un’ulteriore espulsione dovuta alle tensioni in campo.

50′ GOOOL!! Sul dischetto si prepara sempre Concas, segna e riporta in parità la partita

48′ Espulsione! Siri viene espulso dopo alcune proteste per il rigore assegnato e momenti di tensione, il Pallare rimane in 9

46′ Altro rigore per gli ospiti dopo un duro contrasto in area

45′ Il direttore assegna 7 minuti di recupero

37′ GOOOL!! Non sbaglia Concas che dimezza lo svantaggio e riapre il match

36′ Il direttore assegna un rigore per il Plodio, sul dischetto va Concas

32′ Punizione dal limite per il Plodio, battuta da Concas, ma la barriera respinge

30′ Il Plodio prova a reagire con una conclusione di Jabbi che non inquadra la porta

28′ Entra Di Gregorio al posto di Hublina

27′ Esce Testoni ed entra Frumento

23′ Esce Ormenisan ed entra Gaudino

22′ Il Pallare ora ha preso fiducia e sta mettendo pressione al Plodio che non riesce a sviluppare il proprio gioco

21′ Sostituzione per il Plodio con l’entrata Carle e l’uscita di Bianchin

19′ Autogol!!! Raddoppio del Pallare, Hublina si invola verso la porta, calcia, la palla viene deviata da Djomi, ma Castiglia non riesce a parare

18′ Esce Ntensibe ed entra Ferretti

16′ Espulsione! Seconda ammonizione per Resio che è costretto a lasciare il campo lasciando la squadra in 10

13′ Sostituzione per il Plodio: esce Xheka ed entra Concas

11′ Ammonizione per Hublina per proteste

10′ Ci prova subito Oddone che s’invola verso ila porta avversaria, calcia, ma la conclusione termina a lato

9′ Esce Amato ed entra Oddone per i padroni di casa

4′ GOOOL!!! Ntensibe colpisce di testa, dopo un corner di Hublina e segna il goal dell’1 a 0

1′ Il Plodio riparte aggressivo con Jabbi che si invola verso la porta avversaria, entra in area e prova a calciare sul secondo palo, ma non centra lo specchio della porta

Inizia la seconda frazione di gioco alle 15:39

Ore 15:28 termina il primo tempo

51′ Ammonito Ormenisan per proteste

50′ Punizione da posizione laterale per il Pallare, Amato calcia in area ma lo schema non si concretizza

48′ Sbaglia Jabbi!! Partita che continua sul pareggio, Jabbi calcia ma il pallone termina alto sopra la traversa

47′ Rigore per Plodio a seguito di una trattenuta in area, sul dischetto va Jabbi

45′ L’arbitro assegna 6 minuti di recupero

43′ Il direttore ammonisce mister Roso per proteste

40′ Occasione importante per il Pallare con Amato che serve Ntensibe che sbaglia a pochi centimetri dalla porta

34′ Fase della partita senza occasioni pericolose, il gioco viene interrotto molte volte a causa dei numerosi interventi irregolari

28′ Ammonito Resio per proteste

25′ Esce Graffa a seguito di un infortunio ed entra Bianchin

20′ Occasione per il Plodio con Graffa che dopo una serie di rimpalli si trova il pallone sui piedi, calcia, ma la conclusione viene respinta dal difensore avversario in scivolata

15′ Il gioco riprende e viene ammonito Touray

12′ Gioco interrotto da alcuni minuti a causa di un contrasto aereo, Bayi rimane a terra

8′ Ammonito Siri a seguito di una trattenuta

7′ Prima conclusione per i padroni di casa con Hublina che calcia dalla distanza ma Castiglia blocca il tiro

4′ Calcio di punizione per il Plodio, a battere è Testoni che crossa in area, ma il pallone viene respinto dalla difesa avversaria

Calcio d’inizio alle 14:35

Oggi, domenica 23 novembre, presso l’impianto sportivo Don Paolo Ravera si disputerà l’incontro tra il Pallare e il Plodio. Entrambe le squadre si trovano a 10 punti, con una partita da recuperare, che potrebbe fargli raggiungere o sorpassare l’attuale capolista, il Sassello, che non ha dovuto rinviare lo scorso incontro. nell’ultima uscita i padroni di casa hanno vinto 4 a 0, mentre gli ospiti sono reduci da una dura sconfitta per 5 a 1 contro il Mallare. Il match sarà diretto dal Sig. Thomas Felline (SV) e il fischio d’inizio è programmato alle ore 14:30.

FORMAZIONI

Pallare: Piantelli, Resio, Borkovic, Bayi, Siri, Boundali, Amato, Tagliero, Ormenisan, Hublina (C), Ntensibe. A disposizione: Botta, Ferretti, Diop, Torrello, Di Gregorio, Bellomia, Oddone, Ahmed, Gaudino. Allenatore: Dario Roso

Plodio: Castiglia, Jitaru, Touray, Djomi, Gianotti, Diamanti (C), Xheka, Rami, Testoni, Jabbi, Graffa. A disposizione: Callegari, Schettini, Bianchin, Frumento, Moretto, Ponzone, Carle, Concas. Allenatore: Matteo Siri