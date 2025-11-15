  • News24
Sabato in campo

Seconda Categoria: il Sassello batte 3 a 2 la Carcarese e si regala la momentanea vetta solitaria

Si sono giocati anche diversi anticipi del campionato di Prima Categoria Girone "B"

Carcarese under 23 Vs Sassello

In attesa delle altre partite della 6^ giornata del Girone B della Seconda Categoria, il Sassello si porta al primo posto in solitaria superando 3 a 2 la Carcarese Under 21. Una partita vibrante con i giovani biancorossi in vantaggio al 20′ con Muca. Pareggio ospite con Ginanneschi. Nella ripresa Vallarino e Calcagno portano la formazione di Fabio Musso sul 3 a 1. Ma il finale è tiratissimo visto che Muca accorcia le distanze a poco meno di un quarto d’ora dalla fine.

Il Sassello è sceso in campo con Paonessa, Najarro, Gustavino, Vallarino, Gagliardo, Ferrando, Galatini, Gilardo, Calcagno, Rebagliati e Ginanneschi. A disposizione: Macciò, Ottonello, Bolla, Pesce, Chiappone, Ferrando, Lamberti, Vacca, Vani. Allenatore: Fabio Musso.

La Carcarese ha schierato Vico, Kebbe, Damonte, Briano, Ogici, Trieste, Castellano, Muca, Cesi, Monni e Maggioni. A disposizione: Bruzzone, Astigiano, Bejaj, Dotta, Pira, Cairo, Giordano, Dembele, Tortarolo. Allenatore: Simone Testa.

Prima Categoria “B”

Lo Speranza perde 1 a 0 in casa del Voltri 87. La Bolzanetese batte 3 a 1 l’Old Boys Rensen. Il Multedo si impone con il punteggio di 2 a 0 sullo Sciarbo&Cogo. Stesso punteggio tra Rabona Via dell’Acciaio e Dinamo Apparizione. Completa il programma Audace Campomorone vs Valsecca, match in corso.

 

