Seconda Categoria, anticipo al Corrent: il LIVE di Carcarese U21-Spotornese

CARCARESE U21-SPOTORNESE 2-1 (44’ Brazzino, 48’ Maggioni, 71’ Gjataj)

33’ Quarto cambio per Fiorio: Capasso rileva Scancarello

32’ giallo per Caneva falloso su Muca

31’ Brazzino batte la punizione: la palla supera la barriera e attraversa l’area ma nessuno riesce a toccare

29’ Punizione al limite per la Spotornese per fallo su Thiam. Intanto arriva un altro cambio per gli ospiti: Marchelli entra per Napoli

26’ GOOOOOOOOL! Filippi allontana con il pugno un cross, al limite colpisce Astigano che alza un campanile, su cui in mischia arriva Gjataj che colpisce: la palla rimbalza sulla schiena del portiere e finisce in rete. 2-1

25’ Giallo per proteste a Reffo

22’ Cross di Astigiano sul primo palo, dove Gjataj prova a deviare in porta, ma manda sul fondo

19’ Altro cambio in attacco per Fiorio: Canepa esce Thiam

14’ Sostituzione anche per la Spotornese: Luma entra al posto di Intili

13’ Lancio per Cesi che si trova davanti un’autostrada, bravo Piccaluga a recuperare in area, ma la palla ritorna poi all’attaccante locale che con un rasoterra non riesce a centrare la porta

12’ Primo cambio: Briano prende il posto di Trieste

9’ ammonito anche Brazzino per proteste dopo un fallo commesso su Cesi

8’ Giallo per Cesi, falloso su Poggio

5’ Ancora Spotornese, questa volta con Canepa che calcia da terra, ma trova il muro della difesa

4’ Prova a reagire la Spotornese con Intili che riceve da Reffo e di testa da pozione ravvicinata non riesce a dare potenza alla sua conclusione, Vico blocca sicuro

3’ GOOOOOOOOL! Bella punizione di Maggioni che con il suo rasoterra trova il pari. 1-1

2’ Fallo di Intili su Monni, punizione al limite per la Carcarese

Via alla ripresa, nessuna sostituzione da segnalare

SECONDO TEMPO

45’ Finisce il primo tempo

44’ GOOOOOOOL! Dopo aver sfiorato il gol due minuti prima, Brazzino riesce a trovarlo grazie ad una conclusione dal limite. Spotornese in vantaggio

42’ Bel tiro di Brazzino da fuori, Vico si distende e manda in angolo

38’ Traversone di Reffo dalla sinistra, Intili di testa manda sul fondo

33’ Destro da fuori di Trieste, palla altissima

23’ Conclusione da lontano di Brazzino, di poco a lato

20’ A battere la punizione dal limite è Intili, conclusione sulla barriera

19’ Colpo di mano di Kebbe al limite dell’area, arriva la prima ammonizione del match

15’ Botta dal limite di Canepa, Vico manda in angolo

14’ Ci prova ancora Caneva calciando dal vertice destro dell’area piccola, ma viene murato da Kebbe

13’ Gran palla in profondità di Gjataj per Astigiano che si allunga troppo il pallone e quando calcia si trova sabati Filippo in uscita

10’ Cross di Canepa, Intili in area non riesce a coordinarsi per il tiro, ma il suo compagno Caneva sì: il suo sinistro al volo, però finisce di poco alto

7’ angolo per gli ospiti: batte Canepa sul primo palo, dove si inserisce Reffo, ma non riesce a toccare, dietro di lui c’è Ogici che colpisce e manda la sfera verso la porta, dove un compagno allontana sulla linea

5’ Si fa vedere anche la Spotornese: Napoli ma mette in mezzo dalla sinistra, nel cuore dell’area riceve Intili che ci prova due volte, ma viene sempre murato dalla difesa biancorossa

4’ Cross di Astigiano dalla sinistra, devia di testa un difensore, la palla finisce al limite a Gjataj che calcia ma non riesce ad impensierire Filippi

Si parte alle 14:33, Carcarese in biancorosso e Spotornese con le tradizionali divise biancazzurre

Carcare. Al Corrent si gioca l’anticipo della 7° giornata del Girone B di Seconda Categoria: di fronte Carcarese Under 21 e Spotornese. Fischio d’inizio alle 14:30.

Entrambe le formazioni hanno collezionato fin qui 6 punti, ma la Spotornese ha una partita in meno, a causa del rinvio per maltempo della sfida con il Mallare di domenica scorsa. Ha giocato invece la giovane squadra di Testa che, tra le mura amiche, è uscita sconfitta di misura dal Sassello, per i biancorossi si tratta del quarto risultato negativo consecutivo, dopo la vittoria a tavolino con il Murialdo e i tre punti con il Priamar.

Sconfitta sempre ad opera del Sassello nell’ultimo turno giocato dalla Spotornese, che fin qui ha guadagnato due vittorie in 5 partite con Giusvalla e Murialdo, ha perso invece con Priamar e Nolese.

FORMAZIONI:

CARCARESE U21: Vico, Kebbe, Castellano, Trieste, Ogici, Muca, Maggioni, Gjataj, Cesi, Monni, Astigiano. A disp.: Bruzzone, Bejaj, Dotta, Pira, Briano, Dembele, Taibout, Cairo, Giordano. All. Simone Testa

SPOTORNESE: Filippi, Scacarello, Napoli, Poggio, Brazzino, Piccaluga, Scarrone, Reffo, Caneva, Intili, Canepa. A disp.: Stranieri, Goso, Luma, Velo, Marchellii, Thiam, Kurti, Pedrazzoli, Capasso. All. Luca Fiorio

ARBITRO: Samir Ait Oulhyan di Albenga