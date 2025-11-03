Seconda Categoria, la Nolese sbanca il Corrent: superata di misura la Carcarese U21

CARCARESE-NOLESE 0-1 (41’ Basso)

49’ Triplice fischio, è vittoria per la Nolese

48’ Nolese ancora vicino al raddoppio! Sassata di Benini che fa tremare il palo

47’ Esce Bertozzi per Caroniti

46’ Grande occasione per la Nolese: Godena calcia solo davanti al portiere, ma Vico salva i biancorossi, la palla arriva a Benini che ha davanti a sé la porta sguarnita ma viene murato da capitan Ogici

43’ Gran botta di sinistro di Bertozzi, bravo Vico a mandare in angolo. Sul corner, colpo di testa di Roascio di poco alto

42’ Doppio cambio per i locali: escono Muca e Cesi per Torterolo e Astigiano

41’ Ammonito Kebbe

39’ terza sostituzione per la Nolese: fuori La Rocca, dentro Greppi

38’ giallo per proteste anche a Marangi

33’ Ammonito Scalia

27’ Pasticcio difensivo della Carcarese, Bertozzi si impossessa del pallone al vertice dell’area e calcia a porta vuota, ma la manda sul fondo. Grande occasione per il raddoppio della Nolese!

25’ Un cambio per parte: per la Carcarese: Maggioni rileva Gjataj, Roascio entra al posto di Pasquale

24’ Cross di Castellano dalla destra, sul secondo palo colpisce di testa Kebbe che manda a lato

22’ Primo cambio per la Nolese: Debenedetti esce per Benini

19’ Sinistro dalla distanza di Tassisto, conclusione fuori misura che finisce alta

17’ CARCARESE IN 10! Doppio giallo in pochi secondi a Damonte per proteste

13’ Cross di Castellano dalla sinistra, Damonte colpisce in area, ma manda sul fondo

6’ Punizione dai 25 metri per la Carcarese, Gjataj serve Diamanti la cui conclusione viene murata dalla difesa

Via alla ripresa, stessi 22 in campo

SECONDO TEMPO

46’ Finisce il primo tempo con la Nolese in vantaggio di una rete

41’ GOOOOOOOOL! Cross dalla sinistra per Godena che al volo serve nel cuore dell’area Basso, il numero 7 di prima la butta dentro. Nolese in vantaggio!

39’ Mancini dal limite di Godena, Vico si fa trovare pronto e blocca in due tempi

36’ Punizione per la Nolese,in area devia un difensore di testa, la palla arriva a Debenedetti che di prima manda sopra la traversa

35’ Doppia veronica di Cesi che serve Diamanti al limite, quest’ultimo la mette in area per Ricci che tenta il diagonale, ma spara alto. Bell’azione dei valbormidesi, da rivedere invece la conclusione

28’ Corner di Castellano dalla destra, Barelli anticipa tutti e al centro dell’area allontana il pallone con i pugni

23’ Conclusione dalla distanza di Bertozzi, smorzata dalla deviazione di Diamanti, nessun problema per Vico che raccoglie il pallone

13’ Traversa di Tassisto che calcia in porta da calcio d’angolo

11’ Godena serve al limite Bertozzi che calcia, conclusione deviata in angolo. sugli sviluppi del corner, grande rischio per la Carcarese su una mischia

8’ Punizione di Gjataj da 30 metri, Cesi colpisce di testa, Barelli blocca sicuro

6’ Maggioni batte l’angolo direttamente in porta, Barelli devia con i pugni

4’ Corner dalla sinistra per la Nolese, in area svetta Basso, ma con la sua incornata non riesce a centrare la porta

Via alle 20:30, Carcarese in blu, Nolese in biancorosso

Carcare. Stessi punti in classifica ma due ambizioni molto diversi: far crescere i giovani in un campionato dei grandi e puntare al salto di categoria. Sono queste rispettivamente gli obiettivi della Carcarese Under 21 e della Nolese che si affronteranno questa sera al Candido Corrent, fischio d’inizio alle 20:30.

Entrambe, come detto, fin qui hanno collezionato 6 punti: i valbormidesi hanno comunicato con due vittorie (di cui una a tavolino) contro Murialdo e Priamar, prima dello stop dello scorso turno a Mallare. Sconfitta invece all’esordio con il Pallare per i rivieraschi, che poi si sono imposti su Sassello e Sportonese. Vedremo questa sera chi avrà la meglio.

FORMAZIONI:

CARCARESE U21: Vico, Damonte, Kebbe, Diamanti, Ogici, Briano, Ricci, Gjataj, Cesi, Muca, Castellano. A disp.: Bruzzone, Bejaj, Dotta, Pira, Dembele, Trieste, Maggioni, Astigiano, Torterolo. All. Simone Testa

NOLESE: Barelli, Marangi, Tassisto, Scalia, Pasquale, Tripodi, Basso, La Rocca, Bertozzi, Godena, Debenedetti. A disp.: Grillo, Bruni, Caroniti, Ferlaino, Benini, Buzzurro, Bordone, Greppi, Roascio. All. Pietro Saccone

ARBITRO: Thomas Felline di Savona