Scuola e futuro: le classi terze del corso RIM del Falcone partecipano al progetto “Conta su di te – educazione finanziaria”

Loano. Questa settimana l’Istituto Falcone di Loano ha partecipato alla prima delle tre lezioni del progetto “Conta su di te – Educazione finanziaria a scuola“, promosso da Fineco Asset Management in collaborazione con la Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio (FeduF) e Good Point Società Benefit.

“L’iniziativa – spiegano dall’istituto – nasce dall’esigenza di fornire agli studenti strumenti concreti e competenze fondamentali per affrontare con consapevolezza le scelte economiche del futuro”.

Protagoniste le classi terze, che hanno avuto l’opportunità di incontrare il professor Stefano Pisarà, docente di finanza presso l’Università di Genova.

Guidati dal professor Pisarà, i ragazzi si sono confrontati con il tema delle scelte di investimento, imparando a gestire risparmi e risorse con autonomia e responsabilità. La lezione ha offerto uno sguardo concreto sul mondo della finanza, stimolando curiosità e interesse verso argomenti spesso ritenuti lontani dalla quotidianità degli studenti.

“L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio che vede la scuola impegnata a formare cittadini consapevoli e attenti anche agli aspetti economici della vita” concludono dalla scuola.