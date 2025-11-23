Scontro tra pullman e tir sulla A10, è morta la donna ferita

Liguria. È morta la donna che sabato è rimasta coinvolta nel grave incidente avvenuto lungo la A10.

Nell’incidente, avvenuto tra i caselli di Arenzano e Varazze, all’altezza di un restringimento di carreggiata, si sono scontrati un camion e un pullman turistico.

La donna, una guida turistica di 63 anni, stava accompagnando un gruppo in gita da Brescia a Nizza.

Subito soccorsa dal personale del 118, è stata trasferita all’ospedale San Martino con l’elisoccorso, ma le sue condizioni erano troppo gravi: il decesso è stato constatato una volta arrivata in ospedale.

Sulla dinamica dell’incidente stanno compiendo accertamenti gli agenti della polizia stradale, subito intervenuti sul posto.