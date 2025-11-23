  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Troppo grave

Scontro tra pullman e tir sulla A10, è morta la donna ferita

La vittima, una guida turistica di 63 anni, stava accompagnando un gruppo in gita da Brescia a Nizza

incidente pullman a10

Liguria. È morta la donna che sabato è rimasta coinvolta nel grave incidente avvenuto lungo la A10.

Nell’incidente, avvenuto tra i caselli di Arenzano e Varazze, all’altezza di un restringimento di carreggiata, si sono scontrati un camion e un pullman turistico.

La donna, una guida turistica di 63 anni, stava accompagnando un gruppo in gita da Brescia a Nizza.

Subito soccorsa dal personale del 118, è stata trasferita all’ospedale San Martino con l’elisoccorso, ma le sue condizioni erano troppo gravi: il decesso è stato constatato una volta arrivata in ospedale.

Sulla dinamica dell’incidente stanno compiendo accertamenti gli agenti della polizia stradale, subito intervenuti sul posto.

leggi anche
Generico novembre 2025
Caos
Incidente in A10, scontro tra un pullman e un tir: un ferito grave e traffico bloccato
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.