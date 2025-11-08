Scontro politico a Carcare: la minoranza abbandona il Consiglio comunale “per mancanza di democrazia”

Carcare. Nuovo scontro politico in Consiglio comunale: il gruppo di minoranza “Insieme per Carcare” abbandona il tavolo amministrativo all’inizio della seduta per protesta “contro una gestione antidemocratica della maggioranza“.

Questa mattina, poco dopo l’avvio del Consiglio, al primo punto dell’ordine del giorno, l’opposizione se ne è andata. “Volevamo inserire nella discussione di oggi l’interrogazione in merito al futuro della società calcistica biancorossa, che si trova con una convenzione da rinnovare, a fine anno, di cui la giunta non vuole parlare – commenta il capogruppo Alessandro Ferraro – Così come era nostra intenzione affrontare il discorso della gestione di impianti e immobili comunali, ma ci è stato negato il confronto”.

E prosegue: “Da mesi la maggioranza ostacola il nostro lavoro, dagli uffici comunali non arriva quasi mai la documentazione richiesta impedendoci di svolgere il compito di controllo dell’operato amministrativo. Addirittura recentemente, per un accesso agli atti, mi è stato chiesto il documento di identità, come se fossi un cittadino comune e non un consigliere peraltro in amministrazione da quasi vent’anni. Il sindaco Mirri sbandiera tanto i principi di democrazia ma a nostro avviso sta compiendo solo atti di vandalismo istituzionale”.