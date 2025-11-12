Scomparsa di Franco Orsi, il cordoglio della politica e non solo: “Amico vero, persona seria e riferimento per la comunità”

Savona. La notizia della scomparsa improvvisa di Franco Orsi, avvenuta ieri sera (11 novembre), all’età di 59 anni, nella sua casa di Sassello, ha scosso profondamente la politica savonese e regionale.

Orsi, infatti, è stato una figura di spicco con un curriculum amministrativo denso: Senatore della Repubblica ma anche vicepresidente della Regione Liguria e sindaco di Albisola Superiore. Ha ricoperto anche incarichi come dirigente del Ministero del Bilancio e funzionario dell’Unione Industriali di Savona, e più recentemente era presidente del consiglio di amministrazione di Servizi Ambientali.

Le reazioni alla notizia della tragedia sono state immediate e trasversali, con numerosi messaggi di vicinanza alla famiglia e di cordoglio: tanti anche nei commenti alla notizia pubblicata su Facebook da IVG.

In primis il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, che a nome suo e della Giunta regionale ha dichiarato: “Apprendo con profonda tristezza la notizia della scomparsa di Franco Orsi, già senatore della Repubblica, ex vicepresidente della Regione Liguria e sindaco di Albisola Superiore. Da sempre impegnato per la Liguria e il suo territorio, Orsi ha dedicato gran parte della sua vita all’attività politica e amministrativa, animato da passione, competenza e spirito di servizio verso la comunità. Alla sua famiglia e ai suoi cari rivolgo le più sincere condoglianze e la vicinanza della Regione Liguria in questo momento di dolore”.

A queste parole si sono aggiunti numerosi esponenti politici locali e regionali che ne hanno ricordato la professionalità e l’umanità. Tra questi, il sindaco di Savona Marco Russo: “Sono sconvolto dall’improvvisa scomparsa di Franco Orsi, è una perdita molto grave. Di recente avevamo iniziato ad avere rapporti più frequenti sul tema del ciclo idrico, il dialogo con lui era sempre molto positivo e costruttivo, focalizzato sulla soluzione dei problemi. Franco era una figura di altissima qualità, sia dal punto di vista politico sia dal punto di vista umano e il suo recente ruolo in APS testimonia il suo costante impegno e la sua dedizione per il bene del territorio, sapendo intessere rapporti e relazioni per assumere decisioni importanti e delicate di lungo respiro. Ci mancherà. Insieme alla giunta e a tutta l’amministrazione comunale esprimo la massima vicinanza ai figli, alla compagna, a tutta la famiglia, in particolare al consigliere Fabio Orsi”.

Cordoglio è stato manifestato anche da Aps (Acque pubbliche savonesi) in cui Orsi rivestiva il ruolo di membro del Consiglio di amministrazione: “La Società Acque Pubbliche Savonesi con grande tristezza apprende della scomparsa del consigliere Franco Orsi, profondamente impegnato, con professionalità e dedizione, per garantire un prospero futuro alla nostra azienda. Ci uniamo al dolore della famiglia in questo momento di grande tristezza”.

Il consigliere regionale ed ex sindaco di Varazze, Alessandro Bozzano, lo ha ricordato come “un amico vero e una persona seria che ci ha lasciati. Una amarezza infinita e un dispiacere immenso”.

Parole di stima e amicizia da parte Francesco Bruzzone, parlamentare della Lega: “Franco era un grande amico con il quale abbiamo condiviso a cavallo del 2000 momenti importanti nel consiglio regionale della Liguria. Successivamente durante la sua esperienza al Senato ho avuto modo di seguirlo nel tentativo di portare a compimento una importante riforma della legge nazionale sulla caccia. L’ho visto avvicinarsi al mondo della caccia ed entrare a farne parte. Successivamente ha dimostrato una grande determinazione attivando una coraggiosa attività imprenditoriale agricola e turistica a Sassello. Proprio quel luogo abbiamo passato recentemente momenti sereni consumando carne di selvaggina. E a breve avevamo in programma un’altra serata. Ciao Franco, fai buon viaggio”.

Anche l’attuale sindaco di Imperia ed ex ministro Claudio Scajola ha diffuso un messaggio di cordoglio: “Ho conosciuto Franco Orsi oltre trentacinque anni fa. Fin dagli inizi si era distinto come uno dei giovani politici più promettenti. Un amministratore preparato, sempre attento a tutto ciò che accadeva intorno a lui. Lo indicai per il Senato, dove divenne il più giovane senatore e si fece subito apprezzare da tutti per competenza e serietà. In quegli anni ha saputo rappresentare con dedizione la Liguria, affrontando con impegno i temi più importanti per il nostro territorio. Ovunque abbia svolto il suo ruolo, si è fatto stimare per la serietà e l’impegno profuso. La sua scomparsa mi addolora profondamente. Sono vicino ai suoi cari in questo momento di grande dolore”.

Così lo ricorda Roberto Molinaro, sindaco di Cosseria: “Una bella persona, professionale, un politico altamente qualificato e molto preparato. I suoi interv3enti in Provincia erano fondamentali per guidare correttamente l’amministrazione nata dopo la riforma del 2014. La Liguria perde un grande statista”.

Sulla stessa linea Nino Miceli, ex consigliere comunale di Loano ed ex amministratore regionale: “Pazzesco. Se ne va inaspettatamente uno degli ultimi politici veri, professionali. Ed anche un amico. Siamo stati colleghi in consiglio regionale: io in maggioranza, Franco all’opposizione. Era bello discutere insieme”.

“Grande tristezza. La Liguria perde un politico di spessore, un grande uomo e padre”, – ha dichiarato Ilaria Cavo, deputata di ‘Noi Moderati’. – Ho appreso con stupore e grande tristezza la notizia della prematura scomparsa di Franco Orsi. La Liguria perde un uomo e un politico di grande spessore, che ho avuto modo di conoscere prima nel suo ruolo di attivo ed energico vicepresidente della Regione Liguria, poi nel ruolo di papà premuroso, presente, tifoso. Dei tanti incontri, oggi affiora forte l’immagine della sua esultanza ai punti messi a segno dall’adorato Matteo al tennis da tavolo. Quanta gioia in quegli incontri e quanto supporto. Mi stringo alla sua famiglia unendomi al grande dolore per il vuoto che lascia”.

Cordoglio e incredulità sono stati espressi da parte del sindaco di Ceriale, Marinella Fasano, che lo ha descritto come “una bravissima persona”; dall’assessore del Comune di Savona, Barbara Pasquali, che ha parlato di “una notizia terribile. Un abbraccio forte alla famiglia tutta”; e dall’ex assessore del Comune di Savona, Maurizio Scaramuzza, autore di un post: “Franco è stato una persona di grande passione e dedizione, un punto di riferimento per la politica ligure e savonese, sempre animato da un sincero amore per il suo territorio e per la comunità”.

Particolarmente toccante il messaggio di Roberto Gambetta, ex assessore di Albisola Superiore: “La notizia di questa mattina è devastante. Ciao Franco Orsi. Non ho parole ma solo tristezza e un dolore grande per aver perso un riferimento importante per tutti noi, per la nostra comunità e non solo. Grazie per tutto quello che ci hai insegnato e trasmesso. Ciao Sindaco”.

Vicinanza è stata espressa da parte del Gruppo PD in Regione: “Il gruppo del Partito Democratico in Regione Liguria esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Franco Orsi. Da sempre impegnato nella politica, la sua morte improvvisa lascia un vuoto sul territorio e intorno ai suoi cari. La nostra vicinanza alla famiglia, alla quale ci stringiamo in questo momento di dolore. Gruppo PD Regione Liguria”.

Di seguito, le parole di ricordo dei consiglieri regionali della Lega Sara Foscolo, Alessio Piana e Armando Biasi: “La prematura scomparsa del senatore Franco Orsi, ex vice presidente di Regione Liguria ed ex sindaco di Albisola Superiore, ha lasciato tutti attoniti e con una profonda tristezza. Un uomo delle istituzioni legato al nostro territorio, che ha sempre svolto i suoi incarichi con competenza e spirito di servizio. Per la Liguria e in particolare per il Ponente, è una grande perdita. Siamo vicini alla famiglia e, nel porgere le condoglianze ai suoi cari, ci uniamo al loro dolore”.

“Uomo di grande esperienza e capacità politica. Questo era Franco Orsi”, è il pensiero dell’avvocato pietrese ed ex deputato di Forza Italia, Enrico Nan.

Cordoglio anche da parte del sindaco di Andora Mauro Demichelis, a nome di tutta l’amministrazione comunale: “Apprendiamo con profondo dolore la notizia della prematura scomparsa di Franco Orsi, figura di grande rilievo nel panorama politico locale e nazionale. Nel corso della sua carriera, come Senatore della Repubblica, vice presidente di Regione Liguria e come sindaco, si è sempre distinto per la passione, la competenza e il costante e concreto impegno al servizio della collettività. Il sindaco Mauro Demichelis e l’amministrazione comunale tutta, esprimono profondo cordoglio e si uniscono al dolore dei familiari porgendo sentite condoglianze per la gravissima perdita”.