Morte di Franco Orsi, i funerali il 14 novembre ad Albisola Superiore

Albisola Superiore. Sono stati fissati i funerali di Franco Orsi. Scomparso prematuramente nella serata di ieri (12 novembre), all’età di 59 anni, nella sua casa di Sassello.

Una notizia che ha generato cordoglio in tutto il savonese e non solo: tantissime le reazioni di amici, conoscenti, associazioni ed enti e del mondo della politica.

I funerali saranno celebrati venerdì 14 novembre, alle 15, presso la chiesa di N.S. Stella Maris ad Albisola Superiore.

Sempre alla Stella Maris sarà allestita la camera ardente, oggi (12 novembre) e domani (13 novembre) dalle 17.30.