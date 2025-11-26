Sciopero Cub e Cobas del 28 novembre: disagi in vista per il trasporto pubblico locale nel savonese

Savona. La segreterie provinciali dei sindacati CUB e SIAL-COBAS hanno annunciato l’adesione allo sciopero generale nazionale indetto per il prossimo 28 novembre, con significative ripercussioni previste per il servizio di trasporto pubblico locale nel savonese.

L’agitazione, che sarà di 24 ore, è stata proclamata in risposta a quelle che i sindacati definiscono “pesanti ricadute sui lavoratori e cittadini causate dalle scelte del Governo, in particolare nella prossima Finanziaria, in una congiuntura economica già recessiva”.

I sindacati hanno chiaramente delineato sia le richieste che le politiche governative contestate. Nel mirino, infatti, proprio gli investimenti nel settore dei trasporti, oltre ad aumenti salariali che tutelino il potere d’acquisto, pensioni adeguate e superamento della Legge Fornero, la riduzione di orario e salario minimo garantito.

Forti critiche, inoltre, alla legge di Bilancio e alle politiche fiscali definite “antisociali”.

L’azione di sciopero interesserà il personale TPL Linea Savona secondo le seguenti fasce orarie: personale viaggiante alle inizio turno alle 5:00, dalle 8:30 alle 17:30, e dalle 20:00 a fine turno; impianti fissi per tutto il turno di lavoro.

Si prevede, dunque, che il servizio possa essere garantito unicamente durante le fasce di garanzia (5:00-8:30 e 17:30-20:00), con forti disagi per l’utenza che dovrà necessariamente informarsi sullo stato delle corse nella giornata di venerdì 28 novembre.