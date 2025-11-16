“Scarpette rosse in vetrina”: a Savona torna “Zonta dice No” per dire basta alla violenza sulle donne

Savona. Ritorna un contest speciale per onorare la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Zonta International sezione di Savona ha infatti deciso di organizzare la seconda edizione di una iniziativa molto particolare.

“Zonta dice NO”, quest’anno è molto più suggestiva grazie alla collaborazione con AICC (Associazione Italiana Città della ceramica” – associazione che raggruppa i Comuni di affermata tradizione ceramica riconosciuti dal MISE) e la Baia della ceramica (con i Comuni di Savona, Albissola marina, Albisola superiore e Celle ligure), coordinati da Indaco grafica & eventi.

Sarà organizzato un contest con i commercianti della città della Torretta che coinvolgerà tanti protagonisti per sensibilizzare ad un tema importante e dare vivacità alle vetrine. Il contest infatti prenderà vita con vetrine a tema allestite dalle attività aderenti all’iniziativa che esporranno le “scarpette rosse in ceramica” parte del progetto nato dal 2017 proprio con i partner di questa iniziativa (AICC e Baia della ceramica).

Dal 17 al 28 novembre sarà così possibile ammirare molte vetrine della città allestite a tema che saranno oggetto del contest e, nel pomeriggio del 28 novembre (alle 14,30) in Sala Rossa del Comune di Savona, si darà vita agli scatti fotografici delle vetrine e, grazie ad una giuria selezionata, un riconoscimento delle tre vetrine più suggestive.

Tutta la cittadinanza “è invitata a visitare le vetrine in città ed inoltre a partecipare il 28 novembre per la chiusura di questo evento sicuramente molto sentito da tutti i protagonisti di questa edizione”.

“Tale iniziativa vuole rappresentare un tema molto delicato che unisce, in questa occasione, il commercio, l’arte della ceramica e lo Zonta Club Savona in un grande percorso dove scoprire allestimenti a tema per non dimenticare…e riflettere”, afferma il presidente Zonta International sezione di Savona, Elisa Zanelli.