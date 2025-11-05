Savona, Turone: “Contro il Legino vittoria importante che ci fa ritrovare coraggio, vogliamo ambire a molto di più”

Savona. Una vittoria importante per il Savona che batte 3-1 il Legino e torna a vincere dopo quattro giornate. Tre punti accolti bene dalla squadra biancoblù e dal giovane Nicolò Turone, protagonista di una buona prova-

“Una vittoria importante. Sicuramente ci dà coraggio come squadra: è quello che avevamo un po’ perso in questo ultimo periodo. Questa vittoria ci ridà forza, soprattutto per andare avanti, guardare con fiducia al futuro e continuare a combattere per macinare punti, evitando sconfitte o pareggi che ci fanno perdere contatto con le squadre davanti – commenta -. Secondo me, oggi la differenza l’abbiamo fatta con l’atteggiamento e con la grinta con cui siamo entrati in campo. Siamo stati forti su tutte le seconde palle e sui contrasti, non abbiamo mollato niente. Alla lunga questo paga: quando mantieni il possesso e vinci i duelli, poi la qualità viene fuori e i gol arrivano”.

Poi prosegue: “Nel primo tempo ho avuto anch’io un’occasione, di testa, per segnare lo 0-3. Purtroppo ho sbagliato sul secondo palo: conosco bene Durante e so che mette sempre quella palla morbida lì, ma sono arrivato in controtempo e non sono riuscito a tenerla bassa. Poi, per un attimo di disattenzione, abbiamo preso gol su una palla inattiva. Però siamo stati bravi a rientrare in campo con l’atteggiamento giusto: nel secondo tempo non abbiamo più concesso nulla, siamo andati forte e abbiamo chiuso la partita”.

Una vittoria che “vale doppio”, come definisce Turone: “Era un periodo difficile, quindi questa gara deve servirci per ritrovare la normalità: continuare a conquistare punti, in casa e fuori, lottando con la stessa determinazione vista oggi, in una partita dura anche dal punto di vista fisico”.

I biancoblù hanno in testa di provare a riprendere le squadre di vertice per giocarsi il salto di categoria: “Il nostro obiettivo, come diciamo dall’inizio dell’anno, non è certo quello di stare in questa parte della classifica. Vogliamo ambire a molto di più. Questa vittoria ci dà fiducia e deve essere un punto di partenza”.