Savona, tafferugli nella movida di Halloween: una ragazza al pronto soccorso

Savona. Notte di tafferugli nel centro di Savona, tra via Briganti e piazza Martiri della Libertà, dove intorno alle 3.30 la festa di Halloween si è trasformata in una serata di caos e disordini.

Secondo le prime ricostruzioni ancora in fase di accertamento, sarebbe scoppiato un tafferuglio, che avrebbe coinvolto diverse persone, prima dentro e in seguito davanti ad un locale.

Alcuni testimoni, che hanno assistito alla scena da una finestra, parlano di urla, spintoni e vetri di un’auto infranti. Sul posto sono intervenuti la Polizia di Stato e i sanitari della Croce Oro Mare – sezione Savona, che hanno soccorso alcuni dei presenti. Secondo una prima ricostruzione (ancora da verificare), il caos sarebbe partito da un tentativo di furto di un portafoglio all’interno del locale.

In mezzo alla confusione, una ragazza – spaventata – avrebbe utilizzato uno spray al peperoncino all’interno del locale. L’uso dello spray, tuttavia, resta ancora un’ipotesi al vaglio degli inquirenti.

Una ragazza è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona per gli accertamenti del caso.

Gli agenti della Polizia di Stato, intervenuti immediatamente dopo la chiamata al 112, stanno ora acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza e ascoltando testimoni per chiarire la sequenza degli eventi.