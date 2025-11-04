Savona, successo di Solidarietà per “Halloween – Amici per Ivan” a Villa Cambiaso

Savona. Si è conclusa con un grande successo di partecipazione e solidarietà la serata speciale di Halloween “Amici per Ivan”, tenutasi venerdì 31 ottobre nella suggestiva cornice di Villa Cambiaso a Savona. L’evento, promosso dal gruppo Savona da Scoprire e Villa Cambiaso, ha raggiunto l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno del diciannovenne Ivan, la cui vita è stata tragicamente segnata da un incidente.

​

Gli organizzatori desiderano esprimere “un sentito ringraziamento a tutti i partecipanti che hanno risposto con calore e generosità, rendendo la serata indimenticabile e contribuendo concretamente alla causa. Un ringraziamento speciale è rivolto a tutti gli artisti e professionisti che hanno animato il programma”.

​

“Elena Pochettino, conduttrice e inviata televisiva, che ha presentato la serata con maestria e sensibilità. Il suo immediato e generoso “sì” all’invito, senza alcuna esitazione, è stato un gesto di grande cuore che ha impreziosito l’intera iniziativa. ​Emma Pescio, per la meravigliosa performance di musica live che ha incantato il pubblico durante l’aperitivo. ​Davide Fortunato, per il suo Magic Show emozionante, reso ancora più speciale dalla partecipazione della sua bambina. ​Francesca Orlando della Negma Dance Academy, per gli spettacolari e coinvolgenti momenti di Danza del Ventre e Bollywood. ​Marco Briano, “Campione di Sarabanda”, per aver messo a disposizione la sua straordinaria competenza musicale nel Torneo “Sfida il Campione”, un momento di grande intrattenim nto.

​I fratelli Vintera, per il loro prezioso supporto e contributo alla realizzazione dell’evento. Un ringraziamento va anche a “Sanna Clown”, assistenti alla serata, per l’allegria e l’assistenza offerta”.

​”La risposta della comunità è stata commovente. Vedere così tante persone unirsi per una causa importante, sostenute da artisti di grande calibro che hanno donato il loro tempo e il loro talento, riempie il cuore di gioia e speranza. Tutti i proventi netti saranno devoluti a sostegno di Ivan. Grazie di cuore a tutti”, concludono gli organizzatori.