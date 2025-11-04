Savona, successo di Solidarietà per “Halloween – Amici per Ivan” a Villa Cambiaso

Savona. Si è conclusa con un grande successo di partecipazione e solidarietà la serata speciale di Halloween “Amici per Ivan”, tenutasi venerdì 31 ottobre nella suggestiva cornice di Villa Cambiaso a Savona. L’evento, promosso dal gruppo Savona da Scoprire e Villa Cambiaso, ha raggiunto l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno del diciannovenne Ivan, la cui vita è stata tragicamente segnata da un incidente.
Gli organizzatori desiderano esprimere “un sentito ringraziamento a tutti i partecipanti che hanno risposto con calore e generosità, rendendo la serata indimenticabile e contribuendo concretamente alla causa. Un ringraziamento speciale è rivolto a tutti gli artisti e professionisti che hanno animato il programma”.
“Elena Pochettino, conduttrice e inviata televisiva, che ha presentato la serata con maestria e sensibilità. Il suo immediato e generoso “sì” all’invito, senza alcuna esitazione, è stato un gesto di grande cuore che ha impreziosito l’intera iniziativa. Emma Pescio, per la meravigliosa performance di musica live che ha incantato il pubblico durante l’aperitivo. Davide Fortunato, per il suo Magic Show emozionante, reso ancora più speciale dalla partecipazione della sua bambina. Francesca Orlando della Negma Dance Academy, per gli spettacolari e coinvolgenti momenti di Danza del Ventre e Bollywood. Marco Briano, “Campione di Sarabanda”, per aver messo a disposizione la sua straordinaria competenza musicale nel Torneo “Sfida il Campione”, un momento di grande intrattenim nto.
I fratelli Vintera, per il loro prezioso supporto e contributo alla realizzazione dell’evento. Un ringraziamento va anche a “Sanna Clown”, assistenti alla serata, per l’allegria e l’assistenza offerta”.
”La risposta della comunità è stata commovente. Vedere così tante persone unirsi per una causa importante, sostenute da artisti di grande calibro che hanno donato il loro tempo e il loro talento, riempie il cuore di gioia e speranza. Tutti i proventi netti saranno devoluti a sostegno di Ivan. Grazie di cuore a tutti”, concludono gli organizzatori.