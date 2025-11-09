Savona, solo un pari contro il Ca de Rissi. Cola: “Bruttissima partita, sono molto preoccupato”

Vado Ligure. Il Savona non riesce ad andare oltre ad uno 0-0 contro il Ca De Rissi. Una prestazione che ha lasciato molto insoddisfatto mister Emanuele Cola, che vede allontanarsi ancora le squadre di vetta e soprattutto una prova gravemente insufficiente.

“Loro sono una squadra molto quadrata, ma noi abbiamo fatto una partita deludente. È mancata qualità, c’è stata lentezza nei passaggi, poca mobilità, mancanza di smarcamenti – commenta il tecnico -. Tutto questo mi preoccupa molto, perché pensavo che la vittoria con il Legino avesse dato una scossa alla nostra stagione”.

Ancora più rammarico per aver recuperato tanti degli infortunati (c’è ancora Silvestri ai box): “Ero convinto che oggi potessimo fare una buona partita, dando continuità alla prestazione positiva di domenica scorsa. Invece siamo mancati. Come ho detto prima, nessuna responsabilità ai ragazzi: in settimana valuteremo bene cosa non ha funzionato, anche per capire come aiutarli”.

Tante cose sono mancate nel match contro i genovesi: “Gambe, esperienza e personalità. Se sono mancate tutte queste cose, la colpa non è loro, ma mia“.

Scappano ancora le squadre davanti, con la vetta a -8. Ma Cola vuole guardare alla propria squadra: “Non è tanto una questione di risultati ma di atteggiamento. Dobbiamo guardare in casa nostra, perché il problema siamo noi, non le altre squadre. Le altre stanno facendo quello che devono fare. Noi, invece, non lo stiamo facendo“.