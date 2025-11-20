Savona, Sea-s ora sbarca su Facebook e TikTok

Savona. Sea-s S.r.l., l’azienda che a Savona si occupa dei rifiuti e del nuovo sistema porta a porta per la raccolta differenziata, amplia la propria presenza online con l’apertura dei nuovi profili su Facebook e TikTok. L’obiettivo, spiegano, è “rafforzare la comunicazione con la cittadinanza e offrendo nuovi strumenti per informare in modo rapido, diretto e coinvolgente”.

Dopo il recente lancio del profilo Instagram, la società è ora attiva anche su Facebook e su TikTok, piattaforme scelte per raggiungere pubblici diversi e incrementare l’interazione sui temi legati alla sostenibilità e ai servizi ambientali.

Le nuove pagine social sono pensate per condividere aggiornamenti in tempo reale, informazioni utili sui servizi ecologici, campagne di sensibilizzazione, contenuti multimediali e approfondimenti dedicati alla cura del territorio. Un ampliamento progettato per offrire ai cittadini un accesso più immediato e costante alle attività della società.

“Attraverso questi canali – fa sapere l’azienda – Sea-s punta a rafforzare il dialogo con la comunità, promuovere buone pratiche ambientali e valorizzare le iniziative dedicate alla tutela dell’ambiente urbano”. Ecco il primo video postato su Facebook e TikTok da Sea-s.

L’azienda invita tutti i cittadini “a seguire i nuovi profili social per rimanere aggiornati sulle attività quotidiane, sulle iniziative in programma e sui progetti futuri dedicati alla sostenibilità”.