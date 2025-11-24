Savona, scontro auto-bici: ferito il ciclista, trasportato in ospedale

Savona. Incidente stradale nel pomeriggio di oggi a Savona.

Secondo quanto appreso, intorno alle 17.00, si è verificato uno scontro tra un’auto e una bicicletta, in transito in via Chiavella.

A seguito dell’urto con la vettura, l’uomo in sella alla bici, un 55enne, è caduto a terra.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Bianca e del 118: in un primo tempo le condizioni del ferito sembravano più gravi, successivamente sono andate migliorando nonostante i traumi riportati nel sinistro.

Dopo le prime cure da parte del personale sanitario, il 55enne è stato trasportato all’ospedale San Paolo di Savona. Il suo quadro clinico non desta particolare preoccupazione.

E’ ancora in fase di accertamento l’esatta dinamica dell’accaduto: sono in atto i primi rilievi e i primi riscontri per ricostruire l’incidente odierno ed eventuali responsabilità.