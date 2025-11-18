Savona, presidio dei pensionati sotto la Prefettura: “Adeguare le pensioni al costo della vita”

Savona. Presidio dei pensionati e cittadini sotto la Prefettura di Savona “per contrastare la politica economica dell’esecutivo, rivendicare aumenti delle pensioni in linea con il reale costo della vita, l’ampliamento della 14.a mensilità ed un sistema fiscale più giusto per i pensionati che pagano più tasse rispetto agli altri cittadini e alle rendite finanziarie”.

La mobilitazione diffusa sull’intero territorio nazionale è stata promossa dalla Spi Cgil.

“Siamo scesi in piazza perchè ancora una volta le manovre del governo non permettono un’adeguata rivalutazione delle pensioni rispetto all’inflazione con la conseguente perdita di potere d’acquisto”. A dirlo è Fausto Dabove, segretario Spi Cgil Savona.

“Si è sempre più in difficoltà – prosegue Dabove -, si pensa sempre meno a garantire pensioni tali da permettere una vita dignotosa e di curarsi. Tra i problemi, infatti, c’è anche il diritto alla cura: la sanità pubblica è sempre meno in grado di rispondere alle necessità e le persone sono costrette a pagarsi le cure. Il governo non finanzia la sanità, ma gli armamenti per i prossimi 10 anni”.

“L’altro tema è la pensione delle giovani generazioni: il rischio, tra contratti a termine e discontinuità contributiva, è di non arrivare a una pensione che permetta di vivere dignitosamente. Le risorse si possono trovare, serve solo la volonta politica di farlo”, conclude.