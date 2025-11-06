Savona, perde il controllo del furgoncino per un malore: uomo trasportato al San Paolo

Savona. Attimi di paura nel pomeriggio di oggi in via Giovanni Amendola a Savona, dove un uomo di circa 60 anni ha perso il controllo della proprio furgoncino a causa di un malore improvviso. Il mezzo si è schiantato da sola, senza coinvolgere altri veicoli.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorritori della Croce Bianca di Savona, insieme ai vigili del fuoco e alla polizia stradale. L’uomo è stato assistito dai sanitari e stabilizzato prima del trasporto in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona.

Secondo le prime informazioni, non si registrano altri feriti. Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto, mentre il traffico nella zona ha subito alcuni rallentamenti durante le operazioni di soccorso.