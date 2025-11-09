Savona, passeggiata in legno sulla spiaggia verso la stretta finale: una grande incompiuta che costa 5 milioni

Savona. La controversa storia della passeggiata in legno sulla spiaggia che, una volta terminata, collegherà le Fornaci a Zinola, è destinata ad arrivare presto a una fase cruciale. Lo mette in rilievo, con dovizia di particolari, un’inchiesta di Michele Costantini pubblicata ieri, sabato 8 novembre, sulla Stampa. Il fatto che si tratti di un progetto ideato da una giunta di centrosinistra e poi confermato da un’amministrazione di centrodestra ci mette persino al riparo da possibili equivoci politici: colpe, o meriti, sembrano bipartisan.

Intanto va subito precisato che questo giochino costa la bellezza di cinque milioni di euro e il fatto che si tratti di fondi pubblici statali (non quindi a carico del Comune di Savona) c’entra fino a un certo punto: sempre soldi dei cittadini sono.

L’intero progetto che riguarda via Nizza, quindi non solo la passeggiata, per la verità non sembra a molti un capolavoro. Realizzato dallo studio Dodi Moss di Genova, ha una parte importante nella pista ciclabile, molto spesso evitata dagli stessi ciclisti, soprattutto quando sono in gruppo, perché si infila ad esempio in improbabili e pericolose (in caso di cadute) strettoie, come davanti alle scuole XXV aprile per chi proceda verso Ponente. Ha poi numerose panchine con vista sui negozi della zona, per citare qualche aspetto particolare.

Ma torniamo alla passeggiata a mare, a cui mancano i tratti non eseguiti nell’ambito degli stabilimenti balneari davanti all’ex cantiere Solimano. La realizzazione di questi tratti spetterà infatti ai privati titolari delle concessioni balneari: un iter com’è noto ancora lungo, e comunque un costo che appare troppo elevato per un’impresa privata tutto sommato di piccole dimensioni.

Su tutto, il timore che le mareggiate possano danneggiare la passeggiata. Un timore che per la verità sembra fondato, specialmente per il tratto che va da Zinola alla spiaggia della Playa, più volte devastata dalle onde. Vale la pena ricordare che già in corso Vittorio Veneto, davanti al Banco Desio, di passeggiata sepolta dalla sabbia ce n’è già una.

Della passeggiata a mare, che ha subìto alcuni ridimensionamenti nella struttura dovuti all’aumento dei costi (speriamo bene) si è innamorato l’assessore del Comune di Savona Nello Parodi, che arrivò a dire, con un entusiasmo per la verità fuori luogo, che avrebbe garantito vantaggi economici agli abitanti della zona. Ma a Nello Parodi va dato atto di non aver speculato politicamente su quest’opera, perché avrebbe semplicemente potuto affermare che la sua amministrazione non ha alcuna responsabilità su questo progetto.

Ovviamente ignoriamo se pure la passeggiata a mare potrà finire nelle polemiche politiche ormai inevitabili con l’avvicinarsi delle elezioni comunali, come testimonia proprio in questi giorni la dura reprimenda del sindaco Marco Russo contro i soci privati della Seas per i problemi della raccolta differenziata, d’altronde subito rintuzzato da Fabio Orsi: “La responsabilità è sua”.