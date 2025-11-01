Savona, notte di Halloween movimentata in centro: forze dell’ordine e ambulanza in via XX Settembre

Savona. Momenti di agitazione a Savona la scorsa notte. Intorno alla mezzanotte e mezza, un importante dispiegamento di forze dell’ordine e mezzi di soccorso ha attirato l’attenzione dei residenti e dei passanti all’angolo tra via XX Settembre e via Luigi Corsi.

Un uomo, in forte stato di alterazione alcolica, ha dato in escandescenze.

Sul posto sono intervenuti l’automedica del 118 di Savona, la Croce Rossa insieme ai Carabinieri e una pattuglia della Polizia di Stato. L’uomo è stato assistito sul posto e poi trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona per accertamenti.