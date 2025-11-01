  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Agitazione

Savona, notte di Halloween movimentata in centro: forze dell’ordine e ambulanza in via XX Settembre

L’intervento poco dopo la mezzanotte all’angolo con via Luigi Corsi: attimi di tensione per un uomo in evidente stato di ebbrezza, poi soccorso e trasportato al San Paolo

Generico ottobre 2025

Savona. Momenti di agitazione a Savona la scorsa notte. Intorno alla mezzanotte e mezza, un importante dispiegamento di forze dell’ordine e mezzi di soccorso ha attirato l’attenzione dei residenti e dei passanti all’angolo tra via XX Settembre e via Luigi Corsi.

Un uomo, in forte stato di alterazione alcolica, ha dato in escandescenze.

Sul posto sono intervenuti l’automedica del 118 di Savona, la Croce Rossa insieme ai Carabinieri e una pattuglia della Polizia di Stato. L’uomo è stato assistito sul posto e poi trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona per accertamenti.

 

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.