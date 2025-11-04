Savona, nell’oratorio di Legino il triduo dei defunti

Savona. Dopo i vari Ottavari di suffragio, celebrati da altre confraternite nel segno della tradizione, anche quella di Sant’Ambrogio celebra il triduo in suffragio dei defunti nel proprio oratorio, sito nell’omonima via (la “creuza” di Legino).

Le funzioni saranno celebrate alle ore 20:30 di martedì 4, mercoledì 5 e giovedì 6 novembre, con i Vespri dei Defunti e di seguito la messa, presiedute dal parroco don Giuseppe Noberasco e da don Giulio Grosso.

Si tratta delle uniche liturgie del calendario officiate nell’oratorio durante l’intero anno solare.