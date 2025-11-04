  • News24
Tradizioni

Savona, nell’oratorio di Legino il triduo dei defunti

Vespri e messe con don Noberasco e don Grosso

Savona oratorio sant'Ambrogio

Savona. Dopo i vari Ottavari di suffragio, celebrati da altre confraternite nel segno della tradizione, anche quella di Sant’Ambrogio celebra il triduo in suffragio dei defunti nel proprio oratorio, sito nell’omonima via (la “creuza” di Legino).

Le funzioni saranno celebrate alle ore 20:30 di martedì 4, mercoledì 5 e giovedì 6 novembre, con i Vespri dei Defunti e di seguito la messa, presiedute dal parroco don Giuseppe Noberasco e da don Giulio Grosso.

Si tratta delle uniche liturgie del calendario officiate nell’oratorio durante l’intero anno solare.

