Savona, nella cappella dell’ex ospedale San Paolo il docufilm “Doctors under attack”

Savona. Un film-inchiesta che, attraverso interviste e testimonianze, racconta la persecuzione del personale sanitario nella Striscia di Gaza. “Doctors under attack”. Lo proietta “Sanitari per Gaza”.

Sono limitati i posti per domani, venerdì 21 novembre. L’appuntamento, alle 20 e 30, nella cappella dell’ex ospedale San Paolo, in piazza Sandro Pertini.

“Con la testimonianza del dottor Haytham Elhourani, medico nato e cresciuto a Gaza e di Karim Hamarneh, presidente della nostra associazione. – spiegano gli organizzatori – Grazie a Dialoghi D’Arte. Per chi vuole prenotarsi può scrivere un messaggio whatsapp al numero 3393028392”.

Il docufilm sarà proiettato nella ex cappella dell’ospedale San Paolo: “Scelta proprio per il grande valore simbolico del luogo, perché verrà mostrata un’indagine forense sugli attacchi militari israeliani agli ospedali di Gaza – sottolineano – un film che svela la drammatica distruzione del sistema sanitario della Striscia, con testimonianze dirette e inchieste giornalistiche su bombardamenti mirati, torture e uccisioni di personale sanitario”.