Savona, molesta i commercianti in via Venezia: individuato e denunciato dalla polizia

Savona. Nella giornata di ieri, mercoledì 12 novembre, il personale della Polizia di Stato è intervenuto a Savona in via Venezia a seguito di diverse segnalazioni arrivate da alcuni commercianti della zona che lamentavano atteggiamenti minacciosi e molesti da parte di un uomo, senza fissa dimora. Atteggiamenti che avevano creato un certo allarme sociale nel quartiere.

Gli agenti delle volanti, prontamente giunti sul posto, hanno rintracciato la persona segnalata, un cittadino straniero, ventottenne, regolare sul territorio nazionale, con precedenti di polizia.

L’uomo è stato accompagnato presso gli uffici della Questura per gli accertamenti di rito e, nel corso dei controlli, si è opposto violentemente, oltre a minacciare di morte il personale della Squadra Volante. E’ stato quindi deferito all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di violenza, minacce, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, nonché per l’ennesima inottemperanza al foglio di via obbligatorio, provvedimento emesso dal Questore di Savona in data 22 luglio 2025, alla luce della pericolosità dell’uomo.

Al termine degli atti di rito, l’uomo è stato accompagnato presso l’ospedale San Paolo per essere sottoposto ad un consulto psichiatrico.

L’intervento degli agenti ha rappresentato l’immediata risposta della Polizia di Stato ad una problematica che aveva cominciato a minare la sicurezza dei cittadini, nell’ottica del costante contrasto ad episodi che possano turbare l’ordine e la tranquillità pubblica.

Il fenomeno degli homeless, purtroppo, negli ultimi tempi ha registrato un certo incremento, ma, mentre buona parte di questi soggetti si limita a vivere e dormire in strada in un certo senso riuscendo ad “integrarsi” con gli abitanti del vicinato di cui accetta gli aiuti, altri invece assumono atteggiamenti molesti diventando, al contrario, un pericolo per chi abita in quella che hanno eletto come “propria zona”, esattamente come nel caso del soggetto di cui tratta il presente comunicato. Ovviamente gli stessi possono essere perseguiti solo laddove ci siano violazioni di legge (in questo caso il soggetto si sarebbe reso responsabile anche di episodi di minaccia), e sempre nell’ambito degli strumenti normativi a disposizione.

La Questura di Savona ribadisce l’importanza della collaborazione della cittadinanza, invitando tutti a segnalare alle Forze di Polizia situazioni di pericolo o comportamenti sospetti, così da consentire un’azione mirate.