Codice rosso

Savona, malore alla guida e sbatte contro guardrail: trasportato d’urgenza in ospedale

Sul posto i milti della Croce Oro Mare e personale del 118

ambulanza automedica 118

Savona. Incidente stradale questa mattina a Savona, in via Nazionale Piemonte.

Secondo quanto appreso, intorno alle 8.00, un uomo alla guida di un’auto ha perso il controllo del mezzo a causa di un malore improvviso ed è andato a sbattere contro il guardrail. Fortunatamente nessun altro veicolo è rimasto coinvolto.

Immediati sono scattati i soccorsi, con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Oro Mare e dell’automedica del 118.

Il conducente della vettura, di 64 anni, è stato soccorso dal personale sanitario e dopo le prime cure è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Paolo di Savona.

Le sue condizioni cliniche sono giudicate gravi.

