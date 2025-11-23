  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Soccorsa

Savona, lite tra fratello e sorella: 28enne ferita in ospedale

Lui avrebbe tirato una sedia in testa alla sorella

carabinieri notte

Savona. Intervento dei soccorsi per una lite tra fratello e sorella. E’ successo oggi pomeriggio intorno alle 17 in via Bartoli a Savona.

Sul posto sono arrivati un’ambulanza della Croce Bianca e una pattuglia dei carabinieri per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Secondo quanto riferito la discussione tra i due sarebbe degenerata e il ragazzo (27 anni) avrebbe colpito alla testa con una sedia la ragazza (28 anni) provocandole lievi ferite.

La ferita, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stata trasportata all’ospedale San Paolo di Savona.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.