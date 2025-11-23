Savona, lite tra fratello e sorella: 28enne ferita in ospedale

Savona. Intervento dei soccorsi per una lite tra fratello e sorella. E’ successo oggi pomeriggio intorno alle 17 in via Bartoli a Savona.

Sul posto sono arrivati un’ambulanza della Croce Bianca e una pattuglia dei carabinieri per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Secondo quanto riferito la discussione tra i due sarebbe degenerata e il ragazzo (27 anni) avrebbe colpito alla testa con una sedia la ragazza (28 anni) provocandole lievi ferite.

La ferita, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stata trasportata all’ospedale San Paolo di Savona.