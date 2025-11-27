Savona, la furia di Damonte spazza il Serra Riccò: “Mancata finalizzazione ma buona partita”

Alessandro Damonte toglie le castagne dal fuoco al Savona con una doppietta che vale la vittoria 2 a 1 in rimonta contro il Serra Riccò. Il primo goal, un tiro preciso nell’angolino baso, il secondo una sgroppata potente partita dalla propria metà campo e chiusa da un bolide che ha fatto esplodere di gioia il pubblico di fede biancoblù.

“Non riuscivamo a sbloccarla – esordisce – . Abbiamo avuto più occasioni rispetto alle ultime due partite. Ma siamo mancati nella finalizzazione. Abbiamo subito goal al secondo tiro in porta della partita e siamo andati sotto. Abbiamo però continuato a giocare e l’abbiamo ribaltata”.

Il Savona ha faticato: “Sì, è stato un periodo con qualche difficoltà. Oggi nei primi minuti forse eravamo un po’ più impauriti, non riuscivamo bene a vedere le giocate in avanti e abbiamo lanciato un po’ troppo. Poi siamo riusciti a far meglio. Dobbiamo finalizzare di più ma penso che sia stata una buona partita”.

Duttilità. Damonte è partito come braccetto ma una volta traslocato sulla fascia è riuscito a fare la differenza: “Preferisco fare il quinto. L’unica cosa positiva giocando dietro è che visto che ho tanta corsa arrivo più facilmente sul fondo mentre come quinto a volte mi trovo già con i piedi negli ultimi trenta metri e faccio un po’ più di fatica. Ma alla fine mi trovo bene ovunque”.

Una doppietta che consolidata la panchina di mister Cola, che lo aveva fortemente voluto, ma tutti i goal sono per una persona speciale per Damonte: “Dedico questi goal a mia sorella”.