Il Savona ritrova i tre punti, Cola: “La tensione si sconfigge vincendo”

Quiliano. Una boccata di ossigeno non indifferente per il Savona, al quale mancava la vittoria da ben quattro giornate. Il derby vinto contro il Legino e l’applauso dei tifosi a fine partita sono segnali incoraggianti per gli Striscioni che ora dovranno essere capaci a trovare una grande continuità per risalire la classifica.

Mister Emanuele Cola sorride a questo 3-1, preparato con l’obiettivo di concedere meno spazi. Un risultato deciso dal lavoro sulle palle inattive, da dove sono nati tutti e quattro gol di oggi. Ma soprattutto la felicità è per aver ritrovato una vittoria che può aiutare il morale dell’ambiente biancoblù.

Qualche positività arriva anche dell’infermeria, con Zunino e Colombo sulla via del recupero. Silvestri oggi ha svolto una parte del riscaldamento ma ne avrà ancora per una cinquantina di giorni. Unica nota negativa per Cola è stata l’espulsione di Rignanese, entrato in campo particolarmente nervoso.