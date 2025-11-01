  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
IVG Sport
CONDIVIDI
Intervista

Il Savona ritrova i tre punti, Cola: “La tensione si sconfigge vincendo”

Il tecnico biancoblù sorride al ritorno alla vittoria contro il Legino: "Preparata per concedere meno". Sugli infortunati: "Silvestri ne avrà per una cinquantina di giorni, Zunino e Colombo verso il rientro"

Quiliano. Una boccata di ossigeno non indifferente per il Savona, al quale mancava la vittoria da ben quattro giornate. Il derby vinto contro il Legino e l’applauso dei tifosi a fine partita sono segnali incoraggianti per gli Striscioni che ora dovranno essere capaci a trovare una grande continuità per risalire la classifica.

Mister Emanuele Cola sorride a questo 3-1, preparato con l’obiettivo di concedere meno spazi. Un risultato deciso dal lavoro sulle palle inattive, da dove sono nati tutti e quattro gol di oggi. Ma soprattutto la felicità è per aver ritrovato una vittoria che può aiutare il morale dell’ambiente biancoblù.

Qualche positività arriva anche dell’infermeria, con Zunino e Colombo sulla via del recupero. Silvestri oggi ha svolto una parte del riscaldamento ma ne avrà ancora per una cinquantina di giorni. Unica nota negativa per Cola è stata l’espulsione di Rignanese, entrato in campo  particolarmente nervoso.

 

Più informazioni
leggi anche
Legino Vs Savona
Minuto per minuto
Il Savona torna a vincere dopo quattro giornate: 3-1 al Legino in un derby dal finale incandescente
Generico ottobre 2025
Come back
Savona, ritorno con vittoria per Giuseppe Agostino: “Qui per aiutare la squadra, darò il massimo”
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.