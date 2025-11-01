  • News24
Soccorso

Savona, intervento dei vigili del fuoco per un cacciatore infortunato nei boschi

L’uomo ha riportato la frattura di tibia e perone

Savona. Questa mattina, intorno alle ore 7:00, in località Madonna del Monte a Savona, i Vigili del Fuoco del Comando di Savona sono intervenuti per assistere un cacciatore rimasto ferito durante un’escursione nei boschi. 

L’uomo ha riportato la frattura di tibia e perone. Sul posto anche il CNSAS e il personale sanitario del 118.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto all’immobilizzazione e al recupero del ferito. L’uomo è stato successivamente trasportato su una speciale barella spallabile modello Kong “Lecco 2.0”, progettata per il soccorso in ambienti ostili, con maniglioni ergonomici per il trasporto a spalla. 

Dopo l’imbragaggio, l’uomo è stato portato a spalle dalla squadra fino alla strada carrozzabile, dove ad attenderlo c’era l’ambulanza della Croce d’Oro di Albissola, per il trasferimento in ospedale.

