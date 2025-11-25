Savona, inaugurato il book crossing nei giardini Baden Powell

Savona. Questa mattina è stato inaugurato presso i Giardini Baden Powell di Savona il book crossing realizzato dai ragazzi di Isforcoop, in particolare dal corso ets per l’inserimento socio-lavorativo Grow to work, cofinanziato dal fondo sociale europeo.
L’iniziativa è stata promossa dal Comitato Territoriale di Villetta Valloria, in sinergia con Giardinetti 365, Auser e il Comune di Savona.
Si inserisce nel percorso di recupero dei parchi urbani, al fine di renderli sempre più vissuti dai cittadini.
