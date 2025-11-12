Savona. Questa mattina si è tenuta l’inaugurazione del progetto Housing First di via Mistrangelo, un tassello fondamentale della strategia cittadina per l’inclusione e il contrasto alla povertà estrema e all’emarginazione sociale. L’obiettivo è l’inserimento delle persone che vivono una condizione di grave marginalità, come i senza dimora, in un percorso che tolga le persone dalla strada e punti al recupero della loro autonomia.

“Si tratta di una delle azioni che l’Amministrazione comunale – spiegano – mette in campo all’interno di una strategia articolata, che prevede interventi decisi, come l’allontanamento coatto o i daspo, in caso di reiterati e gravi episodi di disturbo della quiete pubblica, fino agli strumenti di accompagnamento sociale, come l’attività svolta dell’unità di strada, il percorso di inserimento lavorativo dei Custodi del Bello e la realizzazione della stazione di posta di via De Amicis che verrà inaugurata nei prossimi mesi”.

Il progetto Housing First, realizzato grazie ai fondi del PNRR, offre accoglienza temporanea e percorsi di autonomia per persone senza fissa dimora o nuclei familiari in condizioni di fragilità.

Ci sono sei singole e due doppie per un totale di 10 posti letto.

L’intervento, dal valore complessivo di 710mila euro, ha consentito la ristrutturazione della vecchia sede Caritas di via Mistrangelo, dove sono stati ricavati mini-alloggi in grado di ospitare fino a 10 persone. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con la Fondazione Diocesana Comunità Servizi, partner operativo nella gestione quotidiana e nel supporto agli ospiti. L’iniziativa rientra nel più ampio programma PNRR del Distretto 7 Savonese.

guarda tutte le foto 9



Savona, inaugurazione della nuova struttura “Housing first”

“Con Housing First compiamo un passo concreto verso un modello di accoglienza che non si limita all’emergenza, ma costruisce percorsi di autonomia e reinserimento sociale – ha dichiarato l’Assessore ai Servizi sociali Riccardo Viaggi – L’obiettivo è restituire dignità e opportunità a chi vive una condizione di esclusione, attraverso un sistema integrato di strutture, servizi e relazioni sul territorio”.

“Le persone in difficoltà – sottolinea Viaggi – possono trovare il sostegno per riattivare una vita normale. Si inserisce in un percorso con tappe concrete. Questi sono luoghi che hanno una loro storia e sono un segno di cambiamento per renderli utili per chi ne ha bisogno. Non risolverà tutti i problemi, ma è una possibilità importante”.

La filosofia dell’Housing First si fonda sull’idea che la casa rappresenti il primo strumento per ricostruire la propria vita: offrendo un luogo stabile e sicuro, le persone possono affrontare più efficacemente percorsi di inclusione sociale, formativa e lavorativa.

Ogni ospite della struttura avrà un case manager, sarà seguito da una equipe multidisciplinare che lo accompagnerà nel percorso, anche in termini di formazione e di inserimento lavorativo, integrazione socio-sanitaria e incremento del reddito. Si terranno incontri e tavoli di raccordo tra l’unità operativa dell’ambito, l’ente gestore, il referente case manager, con il fine di progettare e coordinare le azioni e lo sviluppo del progetto nella sua interezza. Uno dei locali è stato appositamente adibito per l’accoglienza delle persone dimesse dagli ospedali o dalle strutture sanitarie con l’accompagnamento di personale socio-sanitario dedicato.

Con questa inaugurazione “Savona conferma il proprio impegno nel rafforzare la rete dei servizi socio-assistenziali, in sinergia con gli enti del terzo settore e con il supporto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”.