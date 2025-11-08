Savona in Azione presenta un pacchetto di proposte per la gestione dei rifiuti e il decoro urbano

Savona. Il gruppo consiliare di Savona in Azione, composto da Carpano e Taramasso, insieme al coordinamento cittadino, ha presentato all’Amministrazione un pacchetto di proposte per migliorare la gestione dei rifiuti e il decoro urbano, elaborato nell’ambito del Tavolo di confronto su Rifiuti e Decoro.

“Savona in Azione si fa interprete delle segnalazioni dei cittadini, proponendo interventi concreti per rendere il sistema più efficiente e ordinato. E’ naturale che la trasformazione del servizio di raccolta abbia portato con sé problemi e disservizi nella fase iniziale: il servizio sta migliorando, tuttavia siamo consapevoli che serve continuare a vigilare e individuare soluzioni, con la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti e dei cittadini. Le proposte puntano a razionalizzare i punti di raccolta, raggruppando i contenitori condominiali afferenti a stabili vicini dove necessario, con particolare attenzione ai quartieri Villapiana, Villetta e Zinola, dove le criticità sono più evidenti”.

Il gruppo chiede inoltre “uniformità di trattamento tra fabbricati e zone simili, la valutazione della possibilità di installare contenitori per la plastica tracciabili, unitamente alla diffusione di compattatori per plastica e lattine, come già presenti in alcuni supermercati, per la riduzione dei volumi, e l’adozione ufficiale dell’app Junker, che tanti cittadini già utilizzano ma che potrebbe fornire maggiori informazioni sul sistema di raccolta e sui servizi offerti nel nostro comune. Sul piano economico proponiamo di introdurre agevolazioni per i condomìni che spostano i bidoni in aree private e si occupano dell’esposizione, collaborando a una gestione più ordinata della raccolta e diminuendo il numero di bidoni condominiali posizionati su suolo pubblico”-

Il coordinatore cittadino Scolastico ha annunciato che domenica 16 novembre si terrà un banchetto di Azione in Corso Italia, che sarà un’occasione per presentare le linee programmatiche del partito a livello nazionale, ma anche le proposte a livello locale, con la possibilità di confrontarsi anche sul tema dei rifiuti. “Vogliamo dare voce ai cittadini e contribuire al miglioramento di un servizio essenziale per la città – dichiarano Carpano e Taramasso – con proposte costruttive, concrete e un impegno condiviso tra amministrazione, gestore e cittadini”.