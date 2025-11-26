  • News24
Novità

Savona, il patronato Silpa apre la sua nuova sede in via Verdi

Tanti i servizi offerti: dalle successioni, all’Isee passando per bonus asilo nido e nuovi nati

patronato nuovo

Savona. A Savona arriva il patronato Silpa, sindacato dei lavoratori, pensionati e agricoli. La nuova sede è stata aperta in via Verdi, 54/56 r.

Il Sindacato Silpa si pone quale intermediario sicuro per la tutela dei diritti di tutti coloro che ve ne fanno parte o che ad esso fanno riferimento.

Il Silpa è un sindacato giovane con idee nuove scevro dalle vecchie logiche che hanno allontanato le persone dalle associazioni di categoria.

I servizi

Tanti i servizi che puoi trovare presso la nuova sede di Savona:

  • Consulenza previdenziale
  • Invalidità, assegno sociale
  • verifiche contributive, riscatti di pensioni di vecchiaia anticipate
  • supplementi
  • ricostruzione di pensioni
  • naspi, disoccupazione
  • assegno unico per figli a carico
  • disabilita e legge 104
  • bonus asilo nido e bonus nuovi nati
  • badanti e colf
  • dimissioni volontarie
  • permessi di soggiorno
  • ricongiungimenti familiari, maternità e congedi parentali
  • tutela infortuni sul lavoro e malattie professionali
  • successioni, isee, 730

 

Più informazioni
