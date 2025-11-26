Savona, il patronato Silpa apre la sua nuova sede in via Verdi

Savona. A Savona arriva il patronato Silpa, sindacato dei lavoratori, pensionati e agricoli. La nuova sede è stata aperta in via Verdi, 54/56 r.
Il Sindacato Silpa si pone quale intermediario sicuro per la tutela dei diritti di tutti coloro che ve ne fanno parte o che ad esso fanno riferimento.
Il Silpa è un sindacato giovane con idee nuove scevro dalle vecchie logiche che hanno allontanato le persone dalle associazioni di categoria.
I servizi
Tanti i servizi che puoi trovare presso la nuova sede di Savona:
- Consulenza previdenziale
- Invalidità, assegno sociale
- verifiche contributive, riscatti di pensioni di vecchiaia anticipate
- supplementi
- ricostruzione di pensioni
- naspi, disoccupazione
- assegno unico per figli a carico
- disabilita e legge 104
- bonus asilo nido e bonus nuovi nati
- badanti e colf
- dimissioni volontarie
- permessi di soggiorno
- ricongiungimenti familiari, maternità e congedi parentali
- tutela infortuni sul lavoro e malattie professionali
- successioni, isee, 730