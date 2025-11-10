Savona. Informazione, diritti e partecipazione. Sono queste le parole chiave dell’iniziativa “Patronato in piazza”, l’evento organizzato dall’Acli Savona aperto a tutta la cittadinanza per far conoscere i servizi offerti e promuovere momenti di incontro e confronto. Lo stand è stato allestito in via Manzoni (angolo piazza Sisto IV).

Dalle 9 del mattino spazio a “Conosci i tuoi diritti”, un’occasione per scoprire le opportunità e le tutele garantite dai servizi del Patronato e delle Acli, ricevere informazioni personalizzate e prenotare appuntamenti di consulenza.

Nel pomeriggio, dalle 15.30 alle 17, la giornata proseguirà con “Gioca in sicurezza” e il laboratorio “L’albero della vita”, dedicato ai più piccoli, con attività ludiche e animazione a tema sicurezza e benessere.

Nel corso della giornata sarà presente il presidente nazionale del Patronato Acli Paolo Ricotti che accompagnerà operatori e partecipanti in questa importante iniziativa.

Jolanda Sandrone, presidente provinciale Acli Savona spiega com’è nata l’iniziativa: “Abbiamo voluto festeggiare gli 80 anni del patronato, nato un anno dopo le Acli nazionali, proprio per andare vicino alle persone che sono i nostri utenti che sono coloro che devono essere accompagnati in questo viaggio verso i servizi che offriamo. Il nostro compito è tutelare le persone e informarle dei loro diritti e dei doveri che hanno nei confronti dello Stato. Questa è la nostra mission”.

guarda tutte le foto 11



Savona, il Patronato Acli porta i servizi in piazza

Si sofferma sull’importanza del Patronato: “Visto che si sta andando verso la digitalizzazione e la disintermediazione, noi siamo intermediari tra lo Stato e il cittadino. Ci occupiamo di solito dei cittadini più fragili nei momenti più fragili della loro vita: per le pensioni, nelle richieste di disabilità, nelle successioni, nelle disoccupazioni. Stiamo cercando di informali e trasformare i diritti in pane, modalità di sopravvivenza in questa realtà che sta diventando sempre più difficile”.

Stefano Bosio, direttore provinciale Patronato Acli, evidenzia l’importanza della relazione: “La digitalizzazione è un processo che va avanti e andrà avanti. Una persona davanti al computer è anche una persona sola, avere dei luoghi dove poter essere ascoltati è un elemento che rende la nostra comunità più solida in un periodo dove la frammentazione sociale è un dato di fatto con il quale ci confrontiamo ogni giorno. Il tema centrale è la solitudine: essere ascoltati soprattutto nei momenti più fragili della propria vita come diceva la presidente. Quando si va in pensione, quando si è disoccupati, quando si è in maternità. Noi siamo in tanti momenti dove le persone hanno bisogno di un’altra persona, non solo davanti a un computer che è una cosa meravigliosa ma che non sarà mai una persona in carne ed ossa con cui creare un rapporto di empatia”.

Paolo Ricotti, presidente Patronato Acli ha aggiunto: “Noi nasciamo e siamo orgogliosi di nascere per le fasce più deboli. Questo è sempre il nostro obiettivo: servire chi ha più bisogno di noi. In realtà di una consulenza o un consiglio hanno bisogno tutti a prescidenre dalla fragilità economica o culturale. Nelle scelte importanti della vita le persone non vogliono essere sole. E’ un ragionamento estremamente semplice ma che non è così comprensibile per i decisori politici e per i tecnici che si occupano di assistenza e previdenza. Le persone hanno bisogno di parlare con qualcuno quando hanno un problema significativo o fare una scelta per la loro famiglia o la loro vita. I patronati fanno questo: studiano, mettono in piedi strumenti tecnici sempre aggiornati, stanno sul territorio per dare le risposte giuste”.

Prosegue: “Le troppe informazioni che circolano, neanche così precise, confondono le persone che, invece, hanno bisogno di fare scelte con figure competenti accanto che per definizione non hanno interesse proprio nel consigliare una strada. Una volta la situazione era più complessa ma per certi aspetti, la cultura del lavoro e della legalità era più presenti, oggi le persone non conoscono i propri diritti e noi rendiamo possibile la loro fruizione”.

L’iniziativa è promossa dal Patronato Acli di Savona con il contributo delle associazioni US Acli, Caf Acli, Fap Acli e dei partner del territorio, con l’obiettivo di avvicinare i cittadini ai servizi sociali e informativi e favorire una partecipazione attiva alla vita comunitaria.