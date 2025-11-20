Savona, il Comune mette all’asta (per la terza volta) Palazzo Pozzo Bonello

Savona. Il Comune di Savona pubblica (per la terza volta) un nuovo bando per la vendita all’asta di Palazzo Pozzo Bonello in via Quarda Superiore.

La base d’asta è ancora 1,6 milioni di euro (la stesso dell’ultima volta). L’assessore Silvio Auxilia spiega: “E’ stato mantenuto lo stesso valore perchè era già stato abbassato nella precedente asta (di 200mila euro). Attualmente non si ritiene di ridurre ulteriormente il prezzo di vendita, anche in considerazione del valore intrinseco dell’immobile“.

Sono anni che il Comune prova a vendere questo prestigioso palazzo nel centro storico della città della Torretta, ma senza riuscirsi.

Già nel 2011, quando Palazzo Sisto aveva invece stimato il costo dell’edificio in circa 3,5 milioni di euro, la EdilPesce aveva offerto all’amministrazione comunale due milioni di euro. La proposta indicava la volontà di acquisto di soli due piani dello stabile, escluso il piano terra, con la richiesta di trasferire l’Archivio di Stato. Il Comune aveva però rifiutato. Nel 2020 il prezzo era sceso a 2 milioni di euro.

Oltre a palazzo Pozzo Bonello il Comune mette di nuovo in vendita un negozio a Savona in piazza Lavagnola 3 A al prezzo base di 18mila euro e un terreno in località La Rusca, Via Schiantapetto-via Repusseno a 52 euro al metro quadrato.