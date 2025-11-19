Savona, il 5 dicembre in Sala Rossa un incontro sulla prevenzione oncologica organizzato dal Rotary Club

Savona. Il Rotary Club di Savona ha organizzato, per il 5 dicembre alle 16 nella Sala Rossa del comune di Savona, un’importante iniziativa di sensibilizzazione aperta alla cittadinanza sulla prevenzione oncologica.

L’iniziativa è focalizzata sulle nuove strategie terapeutiche e di diagnosi precoce per i tumori della prostata e del colon-retto, patologie che continuano ad avere un notevole impatto socio-sanitario.

L’evento si propone di illustrare le principali linee guida sulla prevenzione primaria e la diagnosi precoce e le novità in tema di terapia oncologica e l’utilizzo della chirurgia robotica (Robot Da Vinci), un’eccellenza in dotazione all’ospedale San Paolo di Savona.

L’obiettivo del Rotary è “sensibilizzare la comunità sull’importanza della prevenzione e far conoscere le risorse all’avanguardia disponibili sul nostro territorio, in linea con lo spirito di servizio del Club”.

L’incontro vedrà la partecipazione di autorevoli specialisti dell’ospedale San Paolo di Savona: Pietro Dulbecco, Raffaele Galleano, Fabrizio Gallo, Giuseppe Noberasco, Maurizio Schenone, Angelo Schirru e Giorgio Sogno.