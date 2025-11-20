Savona, il 21 novembre in Sala Rossa la premiazione dei vincitori del Premio Cronin

Savona. Domani, venerdì 21 novembre alle ore 16.45, nella splendida cornice della Sala Rossa del palazzo del Comune di Savona, a ingresso libero, si svolgerà la premiazione dei vincitori del Premio Cronin 2025, il noto concorso letterario nazionale ideato nel 2007 dalla Sezione “Giovanni Battista Parodi” dell’AMCI – Associazione Medici Cattolici Italiani e destinato in esclusiva a medici e odontoiatri.

La cerimonia della 18^ edizione sarà condotta da Cristina Bicceri e allietata da momenti musicali curati dal violinista Francesco Pollaro. Durante l’appuntamento – con la regia del medico savonese Marco Lovisetti, responsabile del prestigioso riconoscimento e coordinatore delle giurie – ci sarà la proclamazione ufficiale dei vincitori del concorso. Sono indicati nella comunicazione diffusa oggi dalla segreteria del Premio. Eccoli.

Sezione narrativa: 1° premio a Graziella Nassimbeni (Tolmezzo – UD) per il racconto “La lettera”; 2° premio a Maria Grazia Neonato (Borzonasca – GE) per il racconto “La traversata”; 3° premio a Cinzia Scarone (Savona) per il racconto “Sintonia”. Premio speciale “Giuseppe Moscati” a Francesca Pellicanò (Modena) per il racconto “Portatori d’acqua”. Menzioni per Rosina Paletta (Crema – CR), autrice del racconto “Lira”, e per Paolo Zerboni (Ferrara) che ha partecipato con il racconto “Non era solo uno scultore”.

Sezione poesia: 1° premio a Nicola Eugenio Arena (Roma) per la poesia “Demenza”; 2° premio a Salvatore Dominello (Cinisello Balsamo – MI) per la poesia “Io sono Amal”; 3° premio a Rosina Paletta (Crema – CR) per la poesia “Mutazione del vetro”.

Sezione saggistica: 1° premio Rosina Paletta (Crema – CR) per il saggio “Resistere umani”; 2° premio a Gaetano Fornaro (Savona) per il saggio “Oltre il disincanto – Le soglie della meraviglia”; 3° premio a Gabriele Bronzetti (Bologna) per il saggio “La vita cambia in fretta”. Premio speciale “Attualità” a Mirko Tassinari (Albino – BG) per il saggio “Tra scienza e persona: quale futuro per la medicina con l’avvento dell’intelligenza artificiale?”. Menzione per Paolo Pisi (Mantova), autore del saggio “La repubblica delle ostetriche”.

Sezione teatro: 1° premio ad Annalisa Rundo (Viterbo) per il testo “Il tempo che non capisco”; 2° premio a Paolo Pisi (Mantova) per il testo “La seconda volta”; 3° premio a Turno Marcello (Roma) per il testo “Quattro quadri per Madame De Lempicka”.

Nello stesso evento, domani, verrà conferito il “Premio alla Carriera 2025” della XVIII edizione del “Cronin” al professor Carlo Cottarelli, economista, editorialista, già parlamentare.

Anche per questa edizione Lovisetti – anima del concorso – non ha mancato di sottolineare la sua soddisfazione nata “dai riscontri complessivi della nuova edizione, che ha visto ancora un incremento nella partecipazione, ma soprattutto una crescita qualitativa nel livello dei testi inviati”. Soddisfazione condivisa nelle dichiarazioni dei giurati, fra i quali nomi noti come la psichiatra Liliana Dell’Osso, il magistrato e poeta Adriano Sansa, la giornalista Cristina Taglietti, il poeta Silvio Riolfo Marengo, l’attrice Tiziana Bagatella e altri ancora.

L’iniziativa è patrocinata da Regione Liguria, Comune di Savona, Associazione Medici Scrittori Italiani, Associazione Nazionale Medici Cattolici e Ordine Medici e Odontoiatri Provincia di Savona, con il sostegno di Fondazione Agostino De Mari, Associazione Musicale Carla e Walter Ferrato, AutoLiguria.

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito: www.premiocronin.com.