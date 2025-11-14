  • News24
Approfondimento

Savona, il 15 novembre l’incontro “La pace è possibile? Israele e Palestina dopo la tregua” con Emanuele Fiano

Si terrà alle 18 presso il Circolo Artisi

Partito Democratico pd bandiera

Savona. Il Partito Democratico di Savona promuove, per sabato 15 novembre alle 18 presso il Circolo Artisi (in Salita San Giacomo 9), un incontro pubblico dal titolo “La pace è possibile? Israele e Palestina dopo la tregua”. Sarà “un momento di confronto e riflessione aperto alla cittadinanza sul difficile cammino verso la pace in Medio Oriente”.

All’iniziativa interverranno, tra gli altri: Roberto Arboscello, vicepresidente del Consiglio Regionale della Liguria; Elisa Di Padova, vicesindaca di Savona; Margherita Mereto Bosso, responsabile esteri del Pd Liguria; Hanni Gaber; Emanuele Fiano.

L’appuntamento nasce dalla volontà del Partito Democratico di “contribuire, anche a livello locale, a un dialogo informato e rispettoso su una questione di portata globale, che tocca da vicino i temi della convivenza, dei diritti umani e della cooperazione internazionale”.

“In un momento in cui il mondo sembra dividersi sempre più, crediamo che sia fondamentale creare occasioni di ascolto e di confronto costruttivo – dichiara Simone Anselmo, segretario dell’Unione Comunale del Partito Democratico di Savona. – La pace non è un’utopia, ma un percorso che richiede consapevolezza, dialogo e impegno condiviso.”

L’incontro è aperto a tutte e tutti.

