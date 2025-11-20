  • News24
Polemica

Savona, i residenti della Conca Verde: “Una discarica a cielo aperto, servono le telecamere”

"Questa volta è stato scaricato un intero appartamento"

Savona. “Qui ormai è una discarica a cielo aperto, non ne possiamo più, siamo stufi”. A dirlo è il referente dei residenti della Conca Verde, Domenico Bova.

“Qui siamo abbandonati – tuona -, sono mesi che chiedo un incontro al sindaco e ancora nulla di fatto”.

La richiesta dei residenti – da tempo – è quella di installare telecamere: “Siamo l’unica via collinare senza un impianto di videosorveglianza, ora in via alla Strà hanno scaricato un intero appartamento. Non è possibile permettere queste cose”.

