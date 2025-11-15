Savona Half Marathon rinviata al 29 marzo 2026

L’allerta arancione diramata a partire dalle ore 12 di domani ha portato al rinvio della Savona Half Marathon.

“L’inizio della gara alle 9,30 sarebbe stato fuori dall’allerta – spiega l’organizzatore Enzo Grenno – ma il colore arancione a partire dalle ore 12 non ci avrebbe consentito di concludere come avremmo desiderato. Ma soprattutto la scelta è per garantire l’incolumità dei partecipanti“.

C’è già la data alternativa. La macchina organizzativa ha infatti identificato in domenica 29 marzo 2026 il giorno in cui dovrebbe svolgersi la maratona. Ancora Grenno: “Speriamo che il tempo a marzo sia clemente, le iscrizioni sono confermate ma potremmo aprire una finestra per nuove adesioni”.