Savona. Record di iscritti per l’undicesima edizione della Savona Half Marathon con oltre 1800 runner alla linea di partenza. Domenica 16 novembre le strade della Città della Torretta e dei comuni vicini (Albissola Marina, Albisola Superiore e Vado Ligure) saranno animate da centinaia di runner.

Seppur giovane rispetto ad altre mezze maratone, questa manifestazione rappresenta un punto di riferimento nel panorama nazionale e internazionale della corsa su strada, riconosciuta non solo dal calendario Fidal, ma anche inserita nel prestigioso circuito World Athletics, sia nella sua prova di mezza maratona di 21,097 km che nella più breve distanza di 10 km.

La Savona Half Marathon ha visto stabilirsi primati di rilievo: il record maschile appartiene all’etiope Jena Sintayehu Dinksa: nel 2023 ha fermato il cronometro sul tempo di 1h03’33”. Tra le donne il primato storico è detenuto dall’etiope Addisalem Belay Tegegn: nel 2022 ha corso in 1h13’47”.

Il successo di questa manifestazione si deve anche alla bellezza del percorso, sapientemente disegnato dagli organizzatori: Associazione Chicchi di Riso E.T.S – Comune di Savona con la collaborazione tecnica della Podistica Savonese.

La prova di 10 km, anch’essa molto apprezzata, si svolge sullo stesso tracciato, con l’unica differenza di un ritorno diretto verso Savona subito dopo aver attraversato Albisola Superiore.

La presentazione della Savona Half Marathon

La Savona Half Marathon 2025 prenderà il via il 16 novembre alle ore 9:30, con la partenza sia per la mezza maratona che per i 10 km, quest’ultima anche nella versione non competitiva.

Al termine della corsa, si svolgeranno le premiazioni dei primi assoluti uomini e donne. I primi tre classificati di ogni categoria riceveranno riconoscimenti presso l’Area Iscrizioni, ubicata presso la palestra Sandro Pertini in Via Verzellino 1°.

Ad Albisola la presentazione della Savona Half Marathon

Prenderà parte alla manifestazione anche una delegazione di carabinieri del comando provinciale di Savona.

L’organizzatore Grenno: “In due giorni a Savona e dintorni arriveranno 10-12 mila persone”

Soddisfazione del presidente della Chicchi di Riso Onlus, Enzo Grenno: “Stiamo andando alla grande, siamo vicini al sold out: domani dovremmo chiudere le iscrizioni in anticipo rispetto alla scadenza. Quest’anno superiamo i 1800 iscritti, nel 2024 sono stati 1200. Un salto notevole che io ritengo vada a premiare il lavoro degli ultimi anni di pubblicizzazione e organizzativo”.

Da tre anni la Savona Half Marathon tocca quattro comuni: “Abbiamo ampliato alle due Albisole il percorso. I podisti correranno sull’Aurelia, completamente chiusa, non per lavori, con un percorso tutto sul mare. Uno spettacolo impagabile“.

Un evento con una valenza anche turistica: “A fronte dei numeri che ho accennato – stima Grenno -, in questi due giorni dovremmo portare 10-12mila persone nella zona“.

I partecipanti

Un cast di primissimo piano per l’edizione numero undici. In campo maschile spicca la presenza del kenyano Raymond Cheruiyot che domenica ha trionfato a Crema con il nuovo primato della corsa di 1h02’31”. Al via anche il connazionale Philemon Koskey che sempre domenica ha vinto a Ravenna in 1h03’38”. I due si erano già confrontati alla mezza di Cremona del 19 ottobre con Cheruiyot terzo in 1h01’42” e Koskey subito dopo in 1h01’44” Vincent Momanyi vincitore a Bibione in 1h02’31” ma anche a Trieste e Iseo, Enos Kakopil che a Lodi ha corso in 1h03’59” e Simon Kamau Njeri chiamato a fare da ‘pacer per le migliori donne alla Venicemarathon.

Non sarà da meno la prova femminile, dove sono annunciate le etiopi Betelhem Tenaw (1h13’10” per vincere a Vittorio Veneto) e Asmerawork Wolkeba (1h15’56” a Saluzzo).

Non mancheranno naturalmente anche ottimi elementi italiani, a cominciare da Gabriele Gagliardi, 1h06’50” a Cremona, Massimo Galliano quinto lo scorso anno e Alice Franceschini, che potrebbe abbattere il muro di 1h15’. I

La Family Run

A completamento dell’evento, si conferma anche la tradizionale Family Run, una corsa non competitiva di 4,1 km che si terrà nel pomeriggio di sabato 15 novembre, con partenza alle ore 15:30 da Piazza Sisto IV. La partecipazione alla Family Run prevede un contributo di 8 euro.

I convegni

Come vuole la tradizione della “Corsa dei Papi” anche quest’anno si terranno due convegni importantissimi legati alla “Mezza”: sabato 15 novembre alle ore 9.30 nella Sala Rossa del Comune di Savona, “Sarò longevo perché mi muovo” – Savona HM 2025″, relatore principale il Professor Domenico Palombo – Presidente di A.Ma.R.VI Organizzazione: Ass. Chicchi di Riso ETS e Relaxioni, in collaborazione con A.Ma.R.VI e Libertas.

Martedì 25 novembre alle ore 9 nella Sala Borsellino dell’Istituto Ferraris Pancaldo: “Donne in…corsa : sport, informazione e comunicazione” – Savona HM 2025. Relatrice principale Rosella Scalone – presidente Associazione Savethewoman.

Campionato Italiano Veterani dello Sport

La Savona Half Marathon 2025 ospiterà quest’anno anche il Campionato Italiano UNVS – Unione Nazionale Veterani dello Sport-. L’inserimento del campionato è stato curato dalla “Sez. Rinaldo Roggero” di Savona e dal Presidente Roberto Pizzorno, in collaborazione con le altre sezioni liguri. Un riconoscimento importante che premia la qualità organizzativa dell’evento e il forte legame della città con i valori dello sport.