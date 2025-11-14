Savona Half Marathon: Aurelia chiusa al traffico, ecco tutti i divieti e le modifiche alla circolazione

Savona. Domenica 16 ottobre l‘Aurelia da Albisola Superiore a Vado Ligure sarà chiusa al traffico per tutta la durata della competizione podisitica “Savona Half Marathon”. La partenza è in programma alle 9.30 (sia per la 21 km che per la 10 km) e il tempo massimo previsto è di 2 ore e 45 minuti.

Nel dettaglio, per quanto riguarda Savona, la località dove sono previsti sia partenza che arrivo, la circolazione sarà interdetta lungo le seguenti strade: via Paleocapa (intersezione via Pia), Piazza Leon Pancaldo, Lungomare Matteotti (temporanea uscita dal territorio comunale della competizione e successivo rientro dei partecipanti), Lungomare Matteotti, Piazza Leon Pancaldo, Via Gramsci (esclusivamente corsia direzione levante-ponente), rotatoria intersezione con Via Impastato, Corso Mazzini, Via Montenotte, Corso Colombo, Corso Vittorio Veneto, Via Nizza – con prosecuzione nel Comune di Vado Ligure – e ritorno lungo Via Nizza, Corso Vittorio Veneto, Corso Colombo, Via Guidobono, Piazza del Popolo, Via Paleocapa, Piazza Mameli, con arrivo in Via Paleocapa presso l’intersezione con Via Pia – Largo Varaldo.

Invece, il divieto di sosta con rimozione forzata è previsto nelle seguenti vie. A partire dalle 14 del 14 novembre fino alle 19 del 16 novembre nel tratto compreso tra Via Manzoni e Corso Italia.

Dalle 21 del 15 novembre fino alle 14 di domenica 16 in Via Guidobono, tratto compreso tra corso Mazzini e piazza del Popolo, solo lato levante, divieto di sosta con rimozione forzata, Via Montenotte (da controviale Mazzini a C.so Colombo), solo lato levante, divieto di sosta con rimozione forzata, Largo Vegerio, tratto compreso fra Via Boselli e Via Vegerio, lato mare (per consentire svolta autobus di linea), divieto di sosta con rimozione forzata, Via Paleocapa, tratto compreso tra piazza Pancaldo e piazza Mameli.

Dalle 5.30 del 16 novembre in piazza Pancaldo, via Berlingeri lato levante, Via Montegrappa – porzione da Via Famagosta a bretella di collegamento con Via Poggi, bretella di collegamento fra Via Montegrappa e Via Poggi, via Gramsci, ambo i lati, da P.zza Pancaldo a Via P. Giuria, via Nizza (sul lato mare tra via Quiliano e Via Lottero).

Il percorso della mezza maratona di Savona

“In ogni caso – raccomandano dalla polizia locale di Savona – si prega di prestare attenzione alla segnaletica presente sul posto e, nel corso della manifestazione, attenersi alle indicazioni fornite dal personale operante in loco”.