Savona si prepara a diventare teatro della mezza maratona (video promo). Un’edizione della Savona Half Marathon da record che però dipenderà, per restare in tema greco, da Giove Pluvio. Oggi è stata diramata l’allerta gialla fino a domani alle 15.

Spettro allerta arancione

Le previsioni sono infatti di un weekend piovoso. Gli organizzatori hanno confermato gli eventi, che verrebbero però annullati in caso di allerta arancione. Un’organizzazione imponente che chiaramente comporterà alcune modifiche alla viabilità (qui tutte le info).

Convegno e Family Run come antipasto

Eventi, al plurale, perché la Savona Half Marathon “La corsa dei papi” inizia già domani, sabato 15 novembre. Il primo appuntamento è alle 9,30 con il convegno “Sarò longevo perché mi muovo” organizzato dall’associazione Chicchi di Riso e Relaxioni in collaborazione con A.MA.R.VI e Libertas presso la Sala Rossa del Comune di Savona.

Alle 15,30 di sabato Savona si metterà in moto con la Iren Family Run, il percorso di 4 km alla portata di tutti con partenza e arrivo in Piazza Sisto IV. Una camminata che vedrà anche la presenza degli animali domestici.

Domenica 16 la Savona Half Marathon prenderà il via alle ore 9:30, con la partenza sia per la mezza maratona (21 km) che per i 10 km, quest’ultima anche nella versione non competitiva, in via Paleocapa.

La presentazione della Savona Half Marathon

I percorsi

Half Marathon

Savona-Albissola Marina-Albisola Superiore-Vado Ligure-Savona. Percorso omologato Fidal e World Athletics.

10 km

T​EN 10K (Fidal omologata e non competitiva) Savona-Albissola Marina-Albisola Superiore-Savona

Al termine della corsa, si svolgeranno le premiazioni dei primi assoluti uomini e donne. I primi tre classificati di ogni categoria riceveranno riconoscimenti presso l’Area Iscrizioni, ubicata presso la palestra Sandro Pertini in Via Verzellino 1°.

La soddisfazione degli organizzatori

Nella speranza che il meteo sia clemente, c’è già grande soddisfazione per un evento che rappresenta quest’anno più che mai un fiore all’occhiello nonché un bellissimo spot per la città. Ne ha parlato l’organizzatore Enzo Grenno alla conferenza stampa di martedì (qui la conferenza integrale della Savona Half Marathon):

“Quest’anno superiamo i 1800 iscritti, nel 2024 sono stati 1200. Un salto notevole che io ritengo vada a premiare il lavoro degli ultimi anni di pubblicizzazione e organizzativo”.

Le medaglie