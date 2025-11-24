Savona, gli studenti dell’Ipsia di Finale ed i Carabinieri insieme per combattere la violenza contro le donne

Finale Ligure. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre annualmente il 25 novembre, il comando provinciale dei Carabinieri di Savona (nell’ambito delle iniziative promosse dal Comando Legione Carabinieri Liguria, che coinvolgono tutti i comandi provinciali dell’Arma ligure) ha avviato una campagna educativa e di sensibilizzazione per contrastare ogni forma di violenza e discriminazione contro le donne.

Il progetto ha visto lavorare fianco a fianco i carabinieri di Savona, gli studenti dell’IPSIA “Leonardo Da Vinci” di Finale Ligure e la società TPL Linea, prima attraverso incontri di approfondimento sul tema, poi con la realizzazione di poster-manifesti e di un video clip dedicati al contrasto della violenza di genere.

Obiettivo dell’iniziativa è contribuire alla costruzione di una cultura del rispetto, aiutare i giovani a riconoscere i segnali dell’abuso e sensibilizzare la comunità sul grave fenomeno della violenza sulle donne, attraverso il linguaggio creativo delle nuove generazioni.

“I lavori realizzati dagli studenti ci hanno colpito per maturità, sensibilità e profondità – sottolinea il comandante provinciale, Colonnello Augusto Ruggeri – Sono messaggi chiari, diretti, che parlano ai loro coetanei e all’intera cittadinanza. Il coinvolgimento dei giovani è fondamentale: sono loro, con la loro capacità di leggere il presente e interpretare il futuro, a poter contribuire in modo decisivo a spezzare la catena della violenza. La collaborazione tra scuola, istituzioni e territorio dimostra che, uniti, possiamo costruire una comunità più consapevole e più sicura”.

Gli studenti coinvolti sono quelli di 2G, 3G, 4G e 5G dell’Ipsia Da Vinci di Finale. I poster sono stati realizzati da Silvia Ustameta, MariaGrazia Gangemi, Zeineb ElAfarki, Alessia Bruzzone.

Nei poster non poteva mancare il richiamo al 1522, il numero Antiviolenza e Antistalking promosso dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, cui possono rivolgersi le vittime in cerca di aiuto o sostegno, così come il 112, “Numero Unico di Emergenza” delle Forze dell’Ordine.

Grazie all’Ufficio scolastico regionale – ambito territoriale di Savona, alla Fondazione De Mari – CR Savona e alla società TPL Linea, sempre sensibili alle tematiche educative rivolte ai giovani, tre dei poster e il video clip sono stati riprodotti ed esposti, a partire da oggi, in luoghi di aggregazione e transito: mezzi pubblici, esercizi commerciali, uffici pubblici e principali impianti sportivi della provincia.

Inoltre, presso i centri commerciali “Il Gabbiano” di Savona e “Le Serre Village” di Albenga, grazie alla collaborazione con COOP Liguria, i Carabinieri saranno presenti – da sabato 22 a martedì 25 – con desk informativi curati dal Comando Provinciale, dove saranno esposti tre poster-manifesto e proiettato il video clip realizzato con gli studenti, insieme a cortometraggi prodotti dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri sul tema.

I dati provinciali confermano un fenomeno ancora rilevante: dal primo gennaio ad oggi le Forze dell’Ordine hanno acquisito numerose denunce per violenze sessuali, atti persecutori, minacce e maltrattamenti in famiglia. Si registra una lieve diminuzione rispetto al 2024 (-11%), che prosegue il trend di riduzione dell’anno precedente; numeri che, pur confortanti, richiedono un impegno costante, corale e in rete.

Tra le ulteriori iniziative del Comando Provinciale dei Carabinieri di Savona, dall’imbrunire del 25 novembre la sede di via Mentana – in particolare la “Stanza Rosa Janira”, ambiente dedicato alle audizioni protette di donne e minori vittime di violenza, intitolato a Janira D’Amato, tragicamente uccisa dall’ex fidanzato il 7 aprile 2017 – sarà illuminata di arancione, in adesione alla campagna internazionale “Orange the World”, promossa dalle Nazioni Unite e da Soroptimist International Italia, per ribadire un chiaro e fermo NO alla violenza contro le donne.