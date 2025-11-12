  • News24
Promozione

Savona fermato dal Ca de Rissi, Biaggi: “Forse abbiamo sottovalutato gli avversari, dobbiamo essere più incisivi”

Il centrocampista biancoblù dopo il pari 0-0: "Non ho visto un brutto atteggiamento, ma bisogna creare più occasioni"

Altro stop per il Savona. I biancoblù pareggiano 0-0 contro il Ca de Rissi in una partita che ha mostrato i problemi offensivi del Savona. Certo, sembra strano visto che un mesa fa si criticava l’eccessivo numero di gol subiti. Insomma, la coperta è corta: dove togli metti e viceversa (ne abbiamo parlato qui). Anche Federico Biaggi, centrocampista degli Striscioni, è stato piuttosto critico nel post partita sulla produzione offensiva del Savona.

Il classe 2003 commenta: “Loro hanno creato qualcosa in più, ma nell’arco della partita abbiamo tenuto di più la palla noi. Secondo me sbagliamo a essere poco incisivi davanti, dobbiamo essere più veloci“. È ancora un problema mentale? Sembra di no, come dice anche mister Cola l’atteggiamento della squadra è cambiato nelle ultime settimane. Afferma infatti Biaggi: “Noi ci alleniamo sempre al massimo, non ho visto un brutto atteggiamento. Secondo me abbiamo forse sottovalutato gli avversari, ma non abbiamo fatto una brutta partita. L’unico problema è che dobbiamo creare più occasioni”.

Il cammino del Savona riparte domenica alle 15:00 in casa della Superba. Una partita sulla carta semplice per riprendere la marcia e, avversarie permettendo, recuperare punti. Ora il Savona è sesto, a 8 punti di distanza dalla Sestrese capolista. Dichiara Biaggi: “I risultati non ci vanno a favore. Noi dobbiamo pensare al nostro, vincere il più possibile. Ripartiremo a lavorare da martedì per raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissati”.

