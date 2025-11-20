Savona, domenica 23 novembre alle Fornaci la Giornata Diocesana della Gioventù

Savona. Domenica 23 novembre nella Parrocchia Santa Maria della Neve, nel quartiere Fornaci, si terrà la Giornata Diocesana della Gioventù, promossa dal Servizio per la Pastorale Giovanile e a cui sono invitati i ragazzi e le ragazze che vivono nella diocesi di Savona-Noli. Alle ore 17:30 ci sarà l’accoglienza, seguita alle 18 da una veglia di preghiera animata, durante la quale saranno riportate alcune testimonianze sul recente Giubileo dei Giovani e degli Adolescenti, e una cena con pizza nei locali parrocchiali. È richiesto un contributo di 5 euro.

La Giornata è la celebrazione sul territorio di quella mondiale della gioventù, l’incontro internazionale di spiritualità e cultura dei giovani cattolici promosso dalla Chiesa cattolica su iniziativa del Papa. A livello diocesano si tiene ogni anno: originariamente fissata alla Domenica delle Palme, a partire dal 2021 è stata spostata alla solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo (la domenica tra il 20 e il 26 novembre) da papa Francesco.

La manifestazione ha avuto inizio nel 1985 da un’intuizione di papa Giovanni Paolo II, il quale desiderava promuovere le aspirazioni dei giovani ad avere un proprio spazio nella Chiesa e nel mondo.