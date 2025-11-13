Savona, domenica 16 novembre la messa per la 9ᵃ Giornata Mondiale dei Poveri

Savona. Per vivere la nona edizione della Giornata Mondiale dei Poveri, che si celebrerà domenica 16 novembre in tutta la Chiesa cattolica, papa Leone XVI ha scelto un tema particolarmente significativo in quest’anno del Giubileo Ordinario: “Sei tu, mio Signore, la mia speranza” (Sal 71,5).

In tale circostanza la Caritas della Diocesi di Savona-Noli invita a partecipare alla messa delle ore 11:30 nella Chiesa San Paolo Apostolo, nel quartiere Oltreletimbro. Sarà l’occasione per accompagnare con la preghiera tutte le persone che sono passate dai servizi caritativi.

In quest’Anno Santo la giornata è anche Giubileo dei Poveri. La Giornata Mondiale dei Poveri pone al centro della vita ecclesiale e sociale i volti, le storie e le fragilità delle persone che vivono nella povertà in tutte le sue forme: materiale, spirituale, relazionale.