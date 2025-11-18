  • News24
Dopo 4 anni

Savona, distacco di parti metalliche: restauro del monumento a Sandro Pertini

Il Comune ha speso 900 euro: l'artista ha chiesto solo il compenso per coprire le spese di trasferta e del collaboratore

Generico novembre 2025

Savona. E’ in corso in questi giorni il restauro del momumento a Sandro Pertini (inaugurato il 2 giugno 2021) nell’omonima piazza a Savona.

L’intervento è reso necessario “a seguito del distacco di alcune parti metalliche dell’opera”.

“L’artista Gianni Lucchesi – si legge nella determina – si è reso disponibile ad intervenire senza compenso per se stesso ma soltanto dietro un corrispettivo strettamente necessario a coprire le spese vive di un collaboratore e della trasferta”.

La manutenzione viene effettuata tramite un carrello elevatore.

Per realizzare l’intervento il Comune impiega 900 euro (trasferta, manodopera e attrezzatura per due giornate di lavoro).

